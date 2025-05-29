嘉義縣府重拳出擊！抄電子菸地下倉儲　市值逾5000萬

▲ 嘉義縣衛生局與民雄分局昨日（28日）聯手在民雄鄉東湖村查獲一處大型非法電子菸倉儲 。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者翁伊森、潘鳳威／嘉義報導

嘉義縣衛生局昨(28)日查獲一大型地下電子煙倉儲，查扣包括電子菸主機、菸油等各式電子煙零組件違法產品，初估市值超過5000萬元。嘉義縣衛生局依菸害防制法對業者裁罰20萬元，並將銷毀所有違禁物品，展現出縣府打擊非法電子菸的決心。

縣府衛生局與嘉義縣警察局民雄分局，昨日聯手在民雄鄉東湖村查獲一處大型非法電子菸倉儲，現場查扣非法電子菸產品數量驚人，包括電子菸主機13000支、菸油7萬盒、空菸彈6箱及電子菸零組件33箱，市值超過5000萬元，種類多樣且部分包裝採卡通造型，疑似專為吸引青少年而設計。這些產品均未經合法檢驗，成分來源不明，不乏含有尼古丁及其他有害物質，若流入市面，將對民眾的健康造成嚴重危害。

縣長翁章梁對電子菸及毒品菸彈濫用問題高度重視，責成警察局及衛生局成立嘉義縣政府聯合查緝專案小組，加強打擊非法行為，守護民眾健康。此次破獲大型電子菸倉儲，展現縣府與警方合作打擊非法行為的決心。

嘉義縣衛生局局長趙紋華呼籲，菸害防制法於民國112年3月22日正式實施。已將電子菸納入菸品管理範疇，任何人不得製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，違者將依法進行裁罰，近期電子菸多透過網路流通，衛生局呼籲民眾勿以身試法，業者更不應心存僥倖，違法販售終將面臨嚴厲裁罰，民眾若發現疑似違法情事，請主動向衛生局檢舉，共同打造無菸、健康的生活環境。