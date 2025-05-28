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強降雨來襲不慌亂　台南辦防災觀摩演練喜樹國小實境應變操演

▲台南市教育局於喜樹國小辦理校園颱洪示範演練，模擬強降雨淹水撤離情境。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市教育局於喜樹國小辦理校園颱洪示範演練，模擬強降雨淹水撤離情境。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

極端氣候導致短延時豪大雨頻傳，為強化校園防汛整備與災害應變能力，台南市教育局28日上午在南區喜樹國小舉辦2025年度校園颱洪防救示範觀摩演練，邀請市內各級學校防災教育承辦人實地觀摩，透過模擬演練提升防災意識與應變行動力。

▲台南市教育局於喜樹國小辦理校園颱洪示範演練，模擬強降雨淹水撤離情境。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，因應氣候變遷帶來的極端天候，市府持續推動校園防災韌性計畫，要求學校全面強化預警通報、物資盤點與緊急應對機制，讓學生在第一時間獲得保護，將災害衝擊降至最低。教育局長鄭新輝指出，此次演練模擬短時強降雨造成喜樹地區淹水、交通中斷與校園斷電等複合性災情，透過疏散學生、傷患急救與避難收容流程實作，建立跨機關即時應變能量。

▲台南市教育局於喜樹國小辦理校園颱洪示範演練，模擬強降雨淹水撤離情境。（記者林東良翻攝，下同）

演練現場由消防局第七大隊灣裡分隊出動橡皮艇進行模擬撤離，南區區公所同步啟動收容所支援，展現防災聯防系統整合效能。教育局也規劃沙包堆疊、擋水板架設等防洪設施操作，採走動式觀摩方式，讓與會學員可即時了解學校實地應變流程與細節。教育局提醒，進入汛期前，各校應完成防汛物資清點、排水系統檢查與環境巡查作業，全面提升校園安全防線與自主防護能力。

▲台南市教育局於喜樹國小辦理校園颱洪示範演練，模擬強降雨淹水撤離情境。（記者林東良翻攝，下同）

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