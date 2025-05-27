陸多地高考將採監視器「AI巡考」　考生異常舉動即通報監考人員處置

▲大陸多地在2025高考期間，將採取AI巡考系統。（示意圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸多地今年高考期間將全面啟用「AI智能巡考系統」，以人工智慧即時監控考場內考生異常舉動，一旦考生出現左顧右盼、交頭接耳、物品傳遞等疑似違規行為，系統會立即預警並通報監考人員處置，期待能進一步強化考場秩序與考試公平性。

《澎湃新聞》報導，江西贛州市教育考試中心近日發佈《致2025年贛州市高考考生的公開信》提醒，「今年開始，所有考場將全面實行AI智能實時進行巡查，考生在考場的異常舉動、違規行為將被AI智能巡查系統實時抓拍並由考點相關人員及時處置，考生的任何違規行為將無處遁形，切勿抱有僥倖心理。」

江西省教育考試院日前宣佈，2025年江西高考將全面啟動AI智能實時巡查，並將考場監控畫面於考後統一回放審查，對核實違規者將依規嚴肅處理。除江西外，湖北、廣東等地也將同步推進類似措施。

湖北省教育考試院5月21日公告，今（2025）年高考將持續採用「身份驗證＋智能安檢＋人工安檢」的入場制度，考場則結合「人工監考、視頻監考與流動巡考」三種模式，此外，同步推行AI實時智能巡查，針對考生交談、四處張望、抄襲等多種違規行為進行辨識與即時預警，一經確認屬實將依法處罰。

湖北已有中學計劃於高三模擬考中啟用該系統，盼藉此加強學生考場紀律意識與行為約束。

至於廣東陽江也導入AI監考技術，該市15個考點將正式啟用AI智能巡考系統，系統具備行為辨識與大數據分析能力，能對考場中學生與監考人員進行360度無死角即時監控，一旦偵測到作弊、物品傳遞等異常動作，將0.5秒內觸發警報並標記細節，供人工覆核處置。

大陸中國電信陽江分公司副總經理謝革雄表示，該AI系統整合中國電信自研的AI視覺分析與40項行為模型，可協助考場提升監考精度與效率，「包括手勢交流、低聲耳語、傳遞小紙條等都能即時識別，系統亦支援考後回放、行為統計與監考合規檢查等功能。」