青鳥男神3點回應反擊「錄音說館長」　怒轟小草：翻車了啥

▲青鳥男神八炯。（圖／記者湯興漢攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

青鳥男神八炯日前爆料，網紅「館長」陳之漢到義烏直播、做電商，但館長反擊自己連台胞證都還沒有辦好，引起部分網友質疑八炯認成另一位台商「陳思翰」。對此，八炯也在threads以3點回應，怒嗆小草，「翻車了啥？」

八炯日前公布浙江省統戰部官員與線人在2月時的對話。錄音中，統戰部官員主動提及「館長，就館長，在義烏啊」，八炯的人則回「館長在跟你們做跨境電商？是做衣服的還是？他的運動品牌跟你們的跨境電商？」

統戰部官員則回，「他是做跨境電商的，他上次邀了很多台灣的網紅過來，其中有一個網紅是前段時間剛來以後，就播了一場賺了1000多萬」。

八炯以3點回應被質疑認錯人一事：

1.我沒辦法代表統戰部官員表示錄音內容是指館長的那些人馬。

2.很明顯，錄音檔案裡面說的是指他的旗下員工或人馬過去經營。

3.統戰部官員指名館長，並沒有提到陳「思」翰，而統戰部官員並沒有說你提到的那位瘦版的陳「思」翰叫做館長。

此外，八炯也嗆質疑的小草說，「統戰部官員有說這位陳思翰的綽號叫做館長嗎？翻車了啥？翻車還喝茶中國線人，自己畫把（靶）射箭在說別人翻車，笑死人。退一萬步說，你怎麼不嗆是統戰部官員翻車？原因難道你們是統一戰線阿？國台辦都出來背書了還在洗，最後，神隱你頭，我在美國有15小時時差」。