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青鳥男神翻車？網PO「義烏台商陳思翰」打臉：八炯神隱

八炯、館長。（合成圖／記者湯興漢、李毓康攝）

▲網紅八炯、館長。（組圖／記者湯興漢、李毓康攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

青鳥男神八炯日前爆料，網紅「館長」陳之漢到義烏直播、做電商，但館長反擊自己連台胞證都還沒有辦好。對此，有網友發現，義烏確實有一名台商陳思翰，與館長本名相同，認為八炯搞錯了。

八炯27日在YouTube頻道「攝徒日記FunTV」發布影片，並公布一段今年2月當地線人與浙江中共統戰部官員的聊天內容，對方主動提到館長，該官員表示，「在義烏啊，他上次跟你們台灣的，他邀了很多台灣的這個網紅過來，其中有一個網紅是前段時間剛來以後，就（直）播了一場，賺了一千多萬」。

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八炯質疑，館長去義烏做電商是什麼，又培養了多少網紅卻不說，現在館長說要去中國，到底是要去那邊幹嘛，希望館長能出面說明。

對此，館長27日直播時表示，錄音隨便都可以製作，且他日前才說要去中國探訪，連台胞證都還沒有辦好，竟然就有中共官員出來講話，「（八炯）每次說了都翻車你還信」，但八炯反擊是館長底下的人去大陸，而非館長本人。

有網友29日在threads發文表示，館長本名陳思翰，後來才改名為陳之漢。同時，義烏有一名台商叫陳思翰，這名陳思翰在義烏經商多年，2023年與台灣的直播主合作，到義烏做直播帶貨，恰巧與八炯爆料內容相同。

網友看完紛紛留言，「先抹黑就贏了，反正也無罪」、「網民翻wiki，陳之漢原名也叫陳思翰，剛好撞一起，不過89影片指出更像是台商那位，出來打球了八炯」、「翻車了吧，可能沒想到館長根本還沒有台胞證，掰不下去了」、「八炯會說：我這是反串，你們都不懂」。

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