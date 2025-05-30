　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

6月新制懶人包！夏季電費「每月多500元」　台鐵漲價、改點

▲▼冷氣,開冷氣。（圖／VCG）

▲夏月電價要來了！天熱冷氣用電增加。（示意圖／VCG）

生活中心／綜合報導

即將邁入6月，有多項新制上路，包括夏月電價啟動，一般家庭每月多付近500元，還有台鐵漲價、列車改點。另外，健保有9大新制，年砸45億「擴大給付3類癌藥」。《ETtoday新聞雲》以下整理新制懶人包，供讀者參考。


✒️夏月電價來了　每月多付500元

[廣告]請繼續往下閱讀...

自6月1日起，包括住宅與小商店在內的約1500萬戶低壓用電戶，將適用為期4個月的夏月電價。根據台電試算，2024年一般家庭夏季平均月用電量為428度，月電費將達1079元，較非夏季平均的601元增加478元，漲幅約達80%。【看更多詳情】


✒️台鐵漲價、改點　退票新規定

●票價6/23起調漲　運費也同步調整

台鐵票價30年來將首度平均調漲26.8%，6月23日上路。台鐵公司公布自強號、莒光號和區間車新版票價梯形表，其中自強號台北至高雄站從843元漲到994元、台北到台中從375元漲到500元；區間車台北到基隆從41元漲到62元、台北到新竹從114元漲到163元。【看更多詳情】

另外，行李包裹運價也同步跟車票調漲。台鐵表示，行包運費平均調幅36％；其中，運送里程1至300公里、重量10公斤以下，運費從70元漲至100元，漲幅約43％，漲幅最高；21至30公斤運送1至300公里，則從200元漲至280元，漲幅40%。

二輪腳踏車若透過台鐵運送，里程30公里內，運費自55元漲至60元；二輪電動腳踏車則從60元漲至75元。


●386列次6/26起改點

台鐵公司宣布，6月26日起進行年度改點，共調整386列次，調整5分鐘以上班次合計188列次，其中西線逢週六「七堵-彰化間」將增開2列次自強號，至於東線「樹林-台東間」增開2列次自強號。【看更多詳情】


●列車事故誤點10分鐘可退票

台鐵公司6月23日起更新「旅客運送契約」，放寬旅客退票規定限制，若列車因故延遲10分鐘以上或是開車時間未定，且旅客未啟用車票（未乘車），可於發生日起一年內辦理退票退還實收票價，並免收手續費。

另外，若旅客於乘車途中，遇到列車因故延遲45分鐘以上，且歸責台鐵公司的情形，可在到達站辦理全額退票；若是延遲超過120分鐘且不歸責台鐵公司，另可免費乘車一次。


●會員折抵上限放寬50%

台鐵公司推出「會員服務優化2.0」措施，除了可直接補差價換票免退票之外，也將放寬點數折抵上限。台鐵指出，6月23日起，會員於購買對號列車單張車票時，若於當日完成交易，即可享有點數折抵票價上限由原本30%調高至50%之優惠，讓累積的點數發揮更高效益，進一步提升搭乘誘因與回饋實用性。【看更多詳情】

▲▼台鐵,EMU3000型新自強號。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵6月有多項變革。（示意圖／台鐵提供）


✒️高鐵大學生優惠加開28班次

高鐵公司表示，為方便大學生提前規劃暑假返鄉行程，特別於6/17（二）至6/23（一）期間，除原有大學生優惠專案可適用之5折、75折或88折車次外，再加碼提供28班次停靠各站之「大學生暑假返鄉5折優惠列車」。

高鐵提醒，使用「大學生優惠」之旅客，乘車時務必攜帶本人有效之學生證正本（如學生證無當學期註冊章或註冊章無法辨識，需合併出示「在學證明正本」以備查驗。


✒️汽車隔熱紙透光率指引將出爐

台灣小客車多數會在擋風玻璃、車窗貼隔熱紙，現僅針對計程車（含多元計程車）有所規範。交通部預計6月公布「汽車車窗及擋風玻璃可見光透過率安全指引」，明年起將對新車入法規範，不符規定會有相關處罰。


✒️買山寨品不再適用「小額免罰」

未向海關申報的私運貨物，若價值不超過新台幣5000元，僅會被沒入物品，但可免處罰鍰。不過，財政部關務署近期修正規範，如果私運貨物是侵害商標權等的仿冒品，將不再適用小額免罰規定，新制預計6月上路。【看更多詳情】


✒️房屋優稅倒數　所得稅申報到6月底

財政部提醒，今年期房屋稅記得在6月2日前完成繳納，可參閱繳款書上多元繳稅管道，如遺失或尚未收到繳款書，請儘速向房屋所在地地方稅稽徵機關申請補發。
⠀⠀
考量房屋稅2.0 新制首次開徵，如房屋符合自住或出租要件，趕緊在6月2日以前向稽徵機關申報（自住房屋須先至戶政機關辦竣戶籍登記），經核准將重新發單並展延繳納期間；如已繳納將儘速辦理退稅。

另外，財政部考量美國對等關稅政策的影響，綜合所得稅及營利事業所得稅結算申報及繳納延長至6月30日，受對等關稅影響者可申請延期或分期繳納。

▲▼房地合一稅，繳稅,示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

▲所得稅申報延長到6月底。（示意圖／記者陳筱惠攝）
 

✒️勞退罰鍰裁罰基準6月上路

勞工退休金條例規定，若雇主拒絕提供勞工名冊，或未依規定每年2、8月底前申報勞工月提繳工資調整可開罰。勞保局近日訂定裁罰基準，明確罰鍰次數與額度，6月正式上路。【看更多詳情】


✒️健保9大新制　年砸45億「擴大給付3類癌藥」

健保6月將推9項新制，其中3項為癌症用藥擴大給付，包含標靶藥PARP抑制劑、免疫療法等，適用癌別則有肺癌、大腸直腸癌、乳癌、卵巢癌等，1年最高投入逾45億元，超過4000人受益。另外，還有居家血液透析試辦計畫，讓洗腎病患可選擇在家執行，免除定期跑洗腎中心的辛勞。【看更多詳情】

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 2 9922 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／成功續命！　尼克東冠G5扳回一勝
獨／噁爆！跳跳猴外送「在地美食佐汙水」　2女工程師吃完狂吐
失智婦「想見兒子」騎數十公里　協尋警得知真相眼眶泛紅
快訊／馬斯克請辭DOGE　川普白宮辦送別記者會！
徐若熙被鎖定！　多名球探赴台看
咖啡寄杯買7送7、霜淇淋買1送1！超商「端午連假優惠」懶人包

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

6月新制懶人包！夏季電費「每月多500元」　台鐵漲價、改點

端午惡夢來襲！他喊「下周三餐都吃粽子」　萬人曝更崩潰1狀況

台語辭典新增「夭壽骨、教歹囡仔大細」　教育部：貼近生活常用詞

新冠疫情升溫　醫曝「1狀況」才擔心：病毒早就不會離開我們

颱風季來了！專家示警8到10月「轉向型颱風」　台灣也要當心

這三個星座最懂連假怎麼玩！你的星座有上榜嗎？

出國旅遊自駕夯　國際駕照換發較疫前暴增13萬人

端午連假一早「局部國道塞了」　半夜車潮爆2倍

台灣東部海域5.3地震「後續餘震不大」　氣象署揭無感原因

快訊／08:02台灣東部海域5.3地震　台北市也有感

【私訊截圖全曝光】家寧反擊Andy斷章取義！奶奶過世對話後續真相是…

【泰格與雪兒】真的很環保

【泰格與雪兒】你們斯個絕配

鍾明軒公開阿滴道歉訊息　願意同台：私下不會來往

誰能扛得住紅毯簽鏡頭？　林志玲遭考驗…楊冪秒躲開

【疲勞釀死劫】61歲婦載孫失控暴衝！ 91歲嬤被噴進騎樓無辜喪命

家寧反擊「是Andy多次出軌」　曝工作數據：誰是誰的工具人？

【我來了醫生！】惡霸犬興奮衝診療台 尾巴狂搖XD

Karina口誤「aespa⭢欸斯剖」 Winter救場失敗...狂笑場

家寧最新回應！　「自始至終都是Andy一人親手操作」

6月新制懶人包！夏季電費「每月多500元」　台鐵漲價、改點

端午惡夢來襲！他喊「下周三餐都吃粽子」　萬人曝更崩潰1狀況

台語辭典新增「夭壽骨、教歹囡仔大細」　教育部：貼近生活常用詞

新冠疫情升溫　醫曝「1狀況」才擔心：病毒早就不會離開我們

颱風季來了！專家示警8到10月「轉向型颱風」　台灣也要當心

這三個星座最懂連假怎麼玩！你的星座有上榜嗎？

出國旅遊自駕夯　國際駕照換發較疫前暴增13萬人

端午連假一早「局部國道塞了」　半夜車潮爆2倍

台灣東部海域5.3地震「後續餘震不大」　氣象署揭無感原因

快訊／08:02台灣東部海域5.3地震　台北市也有感

關稅政策被擋　WSJ：川普團隊正「制定Plan B」準備出招

快訊／尼克東冠G5扳回一勝　布朗森、唐斯合砍56分續命

6月新制懶人包！夏季電費「每月多500元」　台鐵漲價、改點

全台手搖飲端午優惠一次看　搶喝大苑子7元水果茶、麻古買1送1

買中古屋「要選A8還是A9？」　兩派分析：是真的方便

雲林貨車天雨路滑失控！　自撞陸橋護欄「車頭爛毀」

第一視角畫面曝！男夜闖國道遭3車撞輾亡　駕駛驚恐急喊：是人嗎

台男在韓國又遭逮捕！涉嫌偷拍「最高情報機構」　疑是親中派間諜

如果大谷投球同時完全打擊　美主持人放話：我就裸體上工！ 

家寧被爆「海邊上空親密照」！男閨蜜深夜PO完整視角 真相全公開

【我來了醫生！】惡霸犬興奮衝診療台 尾巴狂搖XD

生活熱門新聞

青鳥男神翻車？網PO「義烏台商陳思翰」打臉

呂秋遠打破沉默！第一視角還原戀情始末

台灣薪資天花板曝光！機師月薪32萬居冠

即／南台灣雨不停！8縣市大雨夜襲

呂秋遠LINE截圖揭生母告白　同行酸爆：我會照鏡子

台銀防詐新制上路！用戶哀號：錢領不出來

男閨蜜被爆出遊「家寧脫到上空」！范成章回應了

雷虎無人艇失聯　懸賞20萬元請漁民幫忙找

颱風季來了！專家示警8到10月「轉向型颱風」　台灣也要當心

出國「買1物回台」將重罰1萬5！新制6／1上路

端午連假明天水氣最少　收假有強降雨

3地區上半天有雨　一圖端午連假狀況

還單身？530後「5星座」戀愛開外掛

女嬰變植物人母控檢察官「冷血回應」　

更多熱門

相關新聞

司機員稱「不會開E500型」列車延誤　台鐵道歉：有證照錯認沒資格

司機員稱「不會開E500型」列車延誤　台鐵道歉：有證照錯認沒資格

台鐵今（29日）一列511次七堵往新左營莒光號首度由E500型牽引，在新竹站換班時，竟發生司機員稱不會開無法接班窘況，司機員自稱還未接受E500型訓練。台鐵經查後公開致歉指出，該司機員去年已取得證照，因未駕駛過E500型，以致錯認不具駕駛資格。

太魯閣號事故「移工無罪」　家屬無法接受：法院沒看見我們的痛

太魯閣號事故「移工無罪」　家屬無法接受：法院沒看見我們的痛

「台鐵花東優惠」遭民代質疑敷衍　陳世凱：已是史上第一次　

「台鐵花東優惠」遭民代質疑敷衍　陳世凱：已是史上第一次　

雙鐵端午預估疏運540萬人次　陳世凱喊話：搭車戴口罩

雙鐵端午預估疏運540萬人次　陳世凱喊話：搭車戴口罩

台鐵票價上漲花東僅點數補貼　綠委批無感：交通部應重擬方案

台鐵票價上漲花東僅點數補貼　綠委批無感：交通部應重擬方案

關鍵字：

6月新制台鐵夏季電價

讀者迴響

熱門新聞

即／連環野火　加拿大宣布緊急狀態

法官疑考慮讓柯文哲交保！請檢方提出「重中之重」證人

孫生「可以跟我要影片」被拘提50萬交保　

青鳥男神翻車？網PO「義烏台商陳思翰」打臉

NanaQ曬「與2男睡同房」照挺家寧

呂秋遠打破沉默！第一視角還原戀情始末

謝和弦開嗆家寧「噓你媽」引圍觀

羞！蔣萬安開扭蛋驚見按摩棒　下令商業處開抓

她「深V畢業裝」驚動校長　影片吸480萬觀看

川普對等關稅二度敗訴！　法官：總統無單方面徵稅權

台灣薪資天花板曝光！機師月薪32萬居冠

李怡貞一口氣列「11項特徵線索」！

北韓歡樂組美女「被拔光牙齒」！強逼口腔運動

性侵小球員還偷拍片　台中市府公布變態教練姓名

全家這招喝咖啡半價！萊爾富牛奶日買3送1

更多

最夯影音

更多

【私訊截圖全曝光】家寧反擊Andy斷章取義！奶奶過世對話後續真相是…

【泰格與雪兒】真的很環保

【泰格與雪兒】你們斯個絕配

鍾明軒公開阿滴道歉訊息　願意同台：私下不會來往

誰能扛得住紅毯簽鏡頭？　林志玲遭考驗…楊冪秒躲開

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面