鋼彈模型45週年　首推快閃店即起至6/1日「桃知道」登場

▲鋼彈模型45週年，首推快閃店「桃知道」登場。（圖／桃知道提供）

記者楊淑媛／桃園報導

歡慶鋼彈模型45週年，全台首度推出快閃店，桃園首站5月29日至6月1日於桃園區藝文特區的桃知道GELEVEN PLAZA盛大登場。桃知道表示，首發快閃店正值端午連假，3大亮點加熱銷限定商品，讓鋼彈迷都能近距離體驗最完整的模型收藏樂趣與豐富限定商品。

桃知道指出，今日活動首日，一早就吸引超過200位以上的眾多粉絲清晨排隊搶購，有民眾搶到心儀的產品後開心分享：「展出品雖不多，但商品非常齊全，我特地為了上海自由RG而來，六點多就來排隊了！也有許多鐵粉們說：太棒了，謝謝官方活動，讓迷粉們，超幸福！」

▲「桃知道」登場的快閃店是北部唯一場次。（圖／桃知道提供）

桃知道GELEVEN PLAZA招商展演處處長徐佩祺表示：這次與萬代鋼彈合作展出的《THE GUNDAM BASE TAIWAN》快閃店是全台首發、北部唯一場次，並首次展出180公分RX-78-2鋼彈立像，為鋼彈迷帶來前所未有的震撼體驗。四天限定的快閃期間，集結熱銷品、未來新機體與多款首次登台的限定商品，歡迎所有鋼彈迷把握機會，親臨現場感受鋼彈模型的魅力！