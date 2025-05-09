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只有33天！陸劇《難哄》「快閃店要來了」　地點選在台北

▲《難哄》由台灣導演瞿友寧執導。（圖／翻攝自難哄官方微博） 

▲《難哄》由台灣導演瞿友寧執導。（圖／翻攝自微博／難哄）

記者曾筠淇／綜合報導

由白敬亭、章若楠主演的陸劇《難哄》在台灣大爆紅，讓許多劇迷久久出不了坑。4月底、5月初時，網路上突然傳出《難哄》將在台灣辦快閃店的消息，如今主辦單位也在臉書上貼出詳細資訊，此次快閃店將辦在新光三越南西店一館9樓。

《難哄》2月開播，自此之後，相關話題熱議不斷。臉書粉專「辰星計畫 Star Plan」4月底時，也發文預告「《難哄》POP-UP STORE IN TAIPEI Coming Soon」。

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當時雖未有太多資訊，但不少網友都在文章底下留言，「白敬亭、章若楠會來嗎」、「小白會來嗎」、「太期待了！這一刻我要淚目！希望開久一點」、「加班囉」、「我要去」、「哇！認真嗎」、「啊啊啊會在哪裡快閃」、「許願請主演白敬亭和章若楠」。

稍早粉專則公布詳細資訊，「等了很久，終於可以佔有桑延啦！」他們為劇迷準備《難哄》的世界，保存了令人動心的台詞、記錄了每刻唯美場景，「今年夏天邀請您，重拾《難哄》的心動！『以延為定，不見不散。』」這次快閃店將辦在新光三越南西店一館9樓，時間為6月5日至7月7日。消息一出，也再讓粉絲心情激動不已。

說到快閃店，木棉花綜合IP快閃店「超動漫研究社」5月1日至6月2日止，會在台中 LaLaport 北館1樓舞台區與粉絲見面，活動免費入場，且有千件動漫商品、三大熱門動漫IP合影區。而在南港LaLaport內的台隆手創館，也有設置的日本插畫家NishimuraYuji-西村優志快閃專區，可看到其筆下熱門角色「GOKIGEN PANDA」與「LOVE RABBIT」，限定展期至6月底，就等粉絲掃貨。

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