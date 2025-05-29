共享單車被塞「情趣用品」！她「邊騎邊震」嚇壞...急扔掉

▲女子騎共享單車回家，驚見坐墊內被放了情趣用品，在回家途中就開始震動。（翻攝自微博）

圖文／鏡週刊

上海一名已婚女子日前深夜騎乘共享單車回家，發現坐墊鼓鼓的，直覺有異便掀開查看，竟然發現裡面藏有一個成人情趣用品，她將該物品取出後開始騎車，途中該物竟真的開始震動，嚇得她趕快扔掉。上海公安接到報案後，循線查獲一名41歲的男子，他落網坦言是為了追求「心理刺激」。

根據《上觀新聞》報導，一名女子日前在社群發文提到，她晚間近11點從地鐵出來，發現有一輛共享單車，她透露自己過去曾在該路線遇過暴露狂，因此比較謹慎。她發現坐墊鼓鼓的，覺得有點詭異，於是將坐墊掀開，發現裡面竟藏著一個成人情趣用品！

她拿出來後騎著回家，「結果一路上它真的開始震動了。我趕緊打電話把我老公叫出來，等回到小區（社區）樓下，我把它扔掉了。」貼文引發討論後，該名女子不知什麼原因又刪除，還有人懷疑可能只是一齣自導自演的鬧劇；而共享單車「哈囉單車」公司則表示，已向警方完成報案。

上海市公安局徐匯分局昨（28日）發出「警情通報」指出，徐匯分局27日接獲報案，24日晚間騎乘共享單車時，發現車輛座墊內有成人情趣用品。獲報當天晚上，警方即將涉案的外地男子，41歲的劉某逮捕。警方透露，劉男供稱是為了尋求心理刺激，因此將該情趣用品放入路邊停放的共享單車，詳細案情仍在進一步審理中。

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