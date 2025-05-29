濟州航空又出包！降落機場「衝出軌道」折損起落架　183乘客嚇傻

▲南韓濟州航空再度出包。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓濟州航空波音客機去年12月底才因疑似鳥擊而在起落架失靈後失控衝出跑道、撞上水泥牆，導致機上179人慘死。豈料，濟州航空一架從仁川飛往越南峴港的航班，卻於昨（28）日降落時在衝出跑道，導致起落架輪胎毀損。

根據韓媒《中央日報》，南韓航空業關係人士今（29）日指出，濟州航空7C2217航班（機型為波音B737-800）從南韓仁川國際機場起飛後，原本預計於當地時間28日凌晨0時50分降落在越南峴港機場，豈料飛機在降落機場跑道時，卻衝出拖離跑道右側緩衝地帶，機上183名乘客受到驚嚇。

儘管並未造成人員傷亡，但飛機起落架的輪胎卻因此出現折損。對此，濟州航空讓所有乘客下機後，便在峴港機場更換飛機起落架輪胎，並從南韓調派相同機型的飛機替代，從越南再飛返南韓（7C2218航班）。

報導指出，事發當時機場跑道因當地降雨而濕滑。對此，南韓國土交通部正在向機上人員進行調查，釐清飛機脫離跑道的原因。

據悉，此次濟州航空在越南峴港機場拖離跑道的波音客機，與去年12月29日在南韓清州國際機場失事燃毀的波音客機，其機型同樣都是B737-800。