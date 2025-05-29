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羞！蔣萬安開扭蛋驚見按摩棒　下令商業處開抓防18禁入侵學區

記者陳家祥／台北報導

扭蛋機遍佈台北市，但台北市議員柳采葳發現卻暗藏情色玩具用品，今（29日）質詢時更直接拿一個震動按摩棒吊飾給市長蔣萬安，並指北市6局處對於扭蛋機納管問題互踢皮球說「不歸我管」，讓兒少暴露於情色環境之中。對此，蔣萬安當場指示，扭蛋機問題未來將將由商業處主責，並要求各局處研商解決方案，在市內整體稽查。

▲台北市議員柳采葳質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員柳采葳質詢。（圖／記者林敬旻攝）

柳采葳質詢時先拿一顆扭蛋給市長蔣萬安，他隨手撕開後，柳問「內容物是什麼？可以講得隱晦一點」，蔣說，「成人用品」。柳采葳說，那就是一個按摩棒的吊飾，是18禁的成人用品，但卻藏在台北市的扭蛋機裡，很多扭蛋機會設在校園旁、補習班旁，「詢問台北市6個局處，通通都說扭蛋機不歸他們管」。

柳采葳表示，商業處說扭蛋機不插電，不屬於自動販賣機管理範圍，不需要登記、也沒有清查清冊，沒有稽查，等於現在台北市有多少台扭蛋機沒人知道、設在哪邊也沒人知道，何況有些扭蛋機還有販售18禁成人物品。其他包括社會局、市場處、警察局等，都說樣態不符規定，無法查處。

▲▼地下街出現色情玩具扭蛋。（圖／記者林敬旻攝）

▲地下街出現色情玩具扭蛋。（圖／記者林敬旻攝）

對此，商業處長高振源表示，扭蛋機不是特別行為，目前相關法令都是以一般商品販售行為處理。商業處有掌握扭蛋機大概集中在哪些特定區域，會特別做處罰。

另外，柳采葳說，根據消基會日前調查15件扭蛋商品，發現不合格率100%，除了有18禁用品外，還有內容物標示不清問題、沒有中文標示等，完全不符相關法規，且現階段無法可管。

高振源說，商品標示的問題有法令可以規範，經濟部也解釋過，扭蛋機放在機器內消費者無法第一時間就看到商品內容標示，有要求扭蛋機外表要有相關標示。他說，針對不法機台會來加強改善，也會針對熱區或特定區域將加強稽查。柳采葳還指出，現在很多商業行銷方法如盲盒等，若照處長所說，是否也違法？高說，確實不符相關法規規定，會來做要求改善。

蔣萬安則說，現行就有自動選物機台的規範，主管機關是商業處，確實現在面對到的問題分散在各局處轄管，「我請商業處當主責機關，邀集各單位一起開會研討，針對新興機台暗藏色情、賭博等可能犯罪行為，研擬各場域如何稽查、裁罰，並由府級副秘書長來統籌」。

最後，柳采葳建議，應該要有通報機制，2018年迄今僅針對娃娃機有規範，應該要在自治條例明文規定扭蛋機販售行為，通報、稽查、裁罰機制也要跨局處處理，甚至公開違規店家名單等，並針對學區、捷運站、公有市場、地下街等高風險區域，優先清查。

▲▼地下街出現色情玩具扭蛋。（圖／柳采葳提供）

▲地下街出現色情玩具扭蛋。（圖／柳采葳提供）

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