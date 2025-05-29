　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

剴剴遭保母虐死案　監察院通過糾正衛福部、北市府、新北市府

▲▼ 兒虐零容忍 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲剴剴案調查報告出爐。（圖／記者黃宥寧攝）

記者杜冠霖／台北報導

男童剴剴於出養期間遭保母虐待致死案，監察院今（29日）公布調查報告，暴露衛福部、新北市政府及台北市政府幾大缺失，包含衛福部怠於就脆弱家庭出養個案之委託出養措施進行法規之檢討修正、新北市政府未落實社安網脆弱家庭整合性服務，台北市政府居家托育服務訪視輔導不彰及居托人員輔導管理流於形式，監察院通過糾正衛福部、北市府、新北市府，也將兒盟社工違失情形，移請司法機關參酌。

112年12月發生男童剴剴於接受兒盟收出養媒合服務期間，遭該會合作之居家托育人員凌虐致死事件，經監委葉大華、王幼玲、張菊芳立案調查後，監察院社會福利及衛生環境委員會通過調查報告，就衛福部於收出養媒合服務監督顯有不周，怠於就脆弱家庭出養個案之委託出養措施進行法規之檢討修正、新北市政府未落實社安網脆弱家庭整合性服務，督導體系輕忽紀錄之落實。

另外，台北市政府居家托育服務訪視輔導不彰及居托人員輔導管理流於形式，造成本案於社會安全網之漏接，未踐行兒童最佳利益原則保全剴剴生存發展權利，糾正衛福部、新北市政府及台北市政府及議處兩市府失職人員，並將兒盟社工違失情形，移請台灣台北地方法院參酌。

監委葉大華、王幼玲、張菊芳指出，剴剴因生母無力照顧欲出養，後經新北市政府開案進行脆弱家庭服務，並2度轉介兒盟進行收出養媒合服務，有關剴剴出養必要性、安置規劃、A童異常狀況之辨識察覺，皆基於兒盟社工的訪視評估。剴剴交予劉姓保母照顧後，兒盟社工自同年9月1日後訪視剴剴3次就未再訪視，甚至針對A童相關異狀，竟因認為保母與兒盟為合作夥伴關係，故未懷疑劉姓保母之說詞，僅認為是A童適應不佳所致，顯見欠缺對剴剴之兒童最佳利益評估以及兒虐辨識之專業敏感度。

監委指出，衛福部依法為審核並管理申請從事收出養媒合服務者之許可機關，每年需進行媒合機構業務檢查及每3年定期評鑑，卻於本案發生後，實際查核兒盟始發現其服務程序及機制上出現7項缺失，凸顯兒盟從保母管理至社工訓練、督導機制皆非妥善。且本院諮詢專家學者指出，剴剴於出養前階段應屬寄養狀態，為家外替代性照顧措施，然囿於現行法令並未獲得寄養安置之監管及服務。因此衛福部於收出養媒合服務監督顯有不周，怠於就脆弱家庭出養個案兒少之委託出養措施進行法規之檢討修正，造成本案於社會安全網之漏接，核有怠失。

監委表示，剴剴家庭為新北市政府開案服務之脆弱家庭，由轄下樹鶯社福中心提供兒少家庭整合性服務，但轉介剴剴予兒盟後，多被動接受兒盟之決策與片面資訊，因認兒盟為衛福部許可之收出養媒合服務者，基於信任及尊重其專業性，於兒盟告知剴剴適應不良的警訊時，未進一步透過訪視、跨體系聯繫等方式確認剴剴狀況，或規劃與兒盟共同訪視、召開個案研討等，顯未落實「兒少最佳利益為優先」整合性服務，錯失發現剴剴受虐契機。

再者，本案剴剴個案服務紀錄，主管審核意見皆有數月之落差，112年1月後之個案紀錄甚於113年2月才有審核紀錄，尤其剴剴面臨身分、照顧環境之重大轉換，新北市政府督導於期間卻未能確實審核檢視紀錄，顯見相關督導體系輕忽紀錄之落實以發揮督導作用。且A童遭虐死，新北市政府遲至次年3月因外界輿論爆發，才召開會議精進檢討，對保障及維護剴剴生存與發展權益顯有不力，核有違失。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
567 5 0102 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／00713配息刷5季新低！　6／20除息
快訊／被爆啦啦隊墮胎當小三　球團發聲
剴剴案調查報告出爐　社工3訪仍漏接、剴剴大片瘀傷北市紀錄全無
中山美穗巨額遺產「21歲兒放棄繼承」　大筆財富將給她
快訊／郭哲敏一審判刑11年8月
過期2年！1萬多片豬排流入市面　已吞下肚
女騎士莫名挨撞…噴進騎樓慘死！恐怖瞬間曝
劉畊宏遭爆欠股市大亨700萬挨告　工作室發3聲明澄清
新冠快篩惡夢又來！邱泰源道歉喊鋪貨三大超商　真相直接打臉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

張斯綱才告發監察院隔日遭約談　國民黨斥檢調成執政黨打手

剴剴遭保母虐死案　監察院通過糾正衛福部、北市府、新北市府

剴剴案調查報告出爐　社工3訪仍漏接、剴剴大片瘀傷北市紀錄全無

林郁容用公務車載親友去機場　他赴北檢告發：監院成公帑專車俱樂部

增競逐國際人才誘因　行政院修法年薪600萬來台1年可申請永居

端午連假國道0至5時暫停收費　分流上路好行不塞車

疑涉「幽靈連署」遭北檢複訊無保請回　張斯綱因個資列被告

追加預算解補助款問題　行政院喊話縣市發揮影響力讓立委支持

鯤鵬會不甩警告續投統戰營隊廣告　陸委會：網站、臉書已無法使用

政院刪地方補助！蔣市府今提訴願　藍北市黨團籲：綠縣市一起站出來

【走路不穩還開車？】老翁上駕駛座嚇壞路人！警攔下竟發現沒駕照

問路人「先動是同性戀」結果自己先動XD

連醫院、誰接生都詳載！10元到戶政查找「出生時間」

【以為是摩西分海？】騎士硬闖紅燈撞倒停等的機車...

【天外飛鐵條】貨車沒綁緊...40根高速射對向！2車慘中箭

【中共海警闖水域】金門海巡強硬廣播全曝光：請立即轉向！

【逆向怎麼了嗎】騎士被叭回頭理論！他回懟：幾歲的人了

【泰格與雪兒】愛酸的朋友

【剛拿駕照就暴衝！】27歲女撞騎士再衝進肉燥飯店

【台韓跨國應援】#李多慧 #元敏珠 合體跳 #洪昌基 舞！

張斯綱才告發監察院隔日遭約談　國民黨斥檢調成執政黨打手

剴剴遭保母虐死案　監察院通過糾正衛福部、北市府、新北市府

剴剴案調查報告出爐　社工3訪仍漏接、剴剴大片瘀傷北市紀錄全無

林郁容用公務車載親友去機場　他赴北檢告發：監院成公帑專車俱樂部

增競逐國際人才誘因　行政院修法年薪600萬來台1年可申請永居

端午連假國道0至5時暫停收費　分流上路好行不塞車

疑涉「幽靈連署」遭北檢複訊無保請回　張斯綱因個資列被告

追加預算解補助款問題　行政院喊話縣市發揮影響力讓立委支持

鯤鵬會不甩警告續投統戰營隊廣告　陸委會：網站、臉書已無法使用

政院刪地方補助！蔣市府今提訴願　藍北市黨團籲：綠縣市一起站出來

快訊／京華城案重大發展　法官6／5開庭勘驗柯文哲隨身碟

YOASOBI動畫神曲MV播放量破6億　排名日歌曲第三緊逼「打上花火」

41.65萬股民注意！00713配1.1元刷5季新低　6／20除息

新冠延燒本周就醫恐達6萬人！疫情強碰端午連假　羅一鈞提3招防範

張斯綱才告發監察院隔日遭約談　國民黨斥檢調成執政黨打手

啦啦隊墮胎當小三！樂天5女孩受牽連　球團發聲「籲外界尊重隱私」

男喝茫跌倒險死！雕像「插入眼窩直穿鼻竇」　醫：差點擊中腦部

新加坡市中心自由行首選酒店！去年開幕　地鐵站步行3分鐘就到

「夜王」秘密送鞋計畫！　盧峻翔奪冠親送全隊代言品牌球鞋

《還珠格格》翻拍短劇！女明星「穿書變宮女」修崩壞劇情…女主是她

【剛拿駕照就暴衝！】27歲女撞騎士再衝進肉燥飯店

政治熱門新聞

中共60至70艘船艦部署整個第一島鏈！　2個航母戰鬥群也出動

總統府正式公告：國定假日4+1　今年下半年全民多3天假

老人不能開車？　賴清德下令多宣導：70歲仍可開車

黃國昌被質疑翹班　陳智菡反酸這句

快訊／監院公務車爭議　李鴻鈞：禁「個人身分用公務車」到任期屆滿

明年春節有望「免調班放9天年假」　下半年多3天假放假原則曝

八炯曝中共統戰官員錄音　館長回應了

傳赴美留學簽證喊卡　AIT：可繼續

查幽靈連署！北檢約談張斯綱　凌濤轟：昨天告發監察院今天就被帶走

砍636億補助款縣市跳腳！　行政院擬提追加預算

館長宣布赴陸　邱垂正：只能祝福他！

許銘春後悔參與市長初選　許宇甄批：不知反省毫無羞恥心

再戰議員？王浩宇：能幫民進黨穩穩守住一席

許銘春親赴廉政會說明就安基金爭議　喊冤「最不該就是參加初選」

更多熱門

相關新聞

剴剴案調查報告出爐　社工3訪皆忽視、剴剴大片瘀傷北市紀錄全無

剴剴案調查報告出爐　社工3訪皆忽視、剴剴大片瘀傷北市紀錄全無

臺北市發生男童剴剴於出養期間遭保母虐待致死案，監察院今（29日）公布調查報告，暴露衛生福利部、新北市政府及臺北市政府幾大缺失，並通過糾正3機關。另外，調查報告也發現，兒盟社工112年9月訪視剴剴三次後就未再訪視，即便發現異樣仍選擇相信保母說詞，僅認為剴剴是適應不良，台北市府部分，剴剴到劉姓保母家托育第一個月，確實有依法訪視，當時就有掌握剴剴頭部大片瘀傷照片，但市府相關訪視紀錄皆無任何相關記載。

林郁容用公務車載親友去機場　他赴北檢告發：監院成公帑專車俱樂部

林郁容用公務車載親友去機場　他赴北檢告發：監院成公帑專車俱樂部

政院刪地方補助　藍黨團籲綠縣市「一起站出來」

政院刪地方補助　藍黨團籲綠縣市「一起站出來」

監院6/2起禁「個人身分用公務車」　趙少康：為了端午連假繼續用？

監院6/2起禁「個人身分用公務車」　趙少康：為了端午連假繼續用？

新冠疫情恐燒到8月、170萬人染疫　卓榮泰指示強化醫療物資整備

新冠疫情恐燒到8月、170萬人染疫　卓榮泰指示強化醫療物資整備

關鍵字：

剴剴監察院衛福部虐童北市府蔣萬安新北市府

讀者迴響

熱門新聞

即／汽車疑左轉未禮讓！機車噴飛釀2傷　1人肢體變形搶救中

三立前監製楊煥喻告別式前妻江泳錡痛哭癱倒

快訊／家寧最新回應：自始至終都是Andy一人親手操作

老翁走路不穩還上駕駛座　警攔查竟發現沒駕照

男閨蜜被爆出遊「家寧脫到上空」！范成章回應了

即／孫生又出事！涉性侵遭拘提上銬移送北檢

紅毯「簽鏡頭」變照妖鏡　林志玲、孫儷都遭考驗

AI抗命「偷改程式」拒關機　馬斯克：令人擔心

北韓歡樂組美女「被拔光牙齒」！強逼口腔運動

4啦啦隊女孩「否認當小三遭疑說謊」　李怡貞再發聲

中共60至70艘船艦部署整個第一島鏈！　2個航母戰鬥群也出動

黃安因宣揚武統被取消國籍？　陸委會發聲嚴正說明！

快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組

「石垣島－基隆」定期渡輪9月開航

快訊／Andy反擊了！遭家寧指控駁斥「漏洞百出」　喊話張媽：法院見

更多

最夯影音

更多

【走路不穩還開車？】老翁上駕駛座嚇壞路人！警攔下竟發現沒駕照

問路人「先動是同性戀」結果自己先動XD

連醫院、誰接生都詳載！10元到戶政查找「出生時間」

【以為是摩西分海？】騎士硬闖紅燈撞倒停等的機車...

【天外飛鐵條】貨車沒綁緊...40根高速射對向！2車慘中箭

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面