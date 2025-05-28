睜大眼睛看清楚！2025下半年「最容易遇到愛情騙子」TOP3星座

▲2025下半年，你容易遇到愛情騙子嗎？（示意圖／視覺中國CFP）



記者黃稜涵／綜合報導

2025年下半年即將登場，戀愛警報也跟著拉響，有些星座在這段期間特別容易遇上感情陷阱，被假裝深情的「愛情騙子」牽著走，一不小心真心就被當提款機。《搜狐網》盤點出「2025下半年最容易遭遇愛情詐騙」TOP3星座，提醒大家，愛情來了要談，但也要睜大眼睛看清楚人！

雙魚座：太感性，小心被套路



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2025下半年，雙魚座的戀愛雷達可能有點失靈。受到海王星的影響，你對浪漫的渴望來到高峰，對方只要說幾句甜話、製造點小驚喜，你就容易卸下心防，深陷其中。如果有人編個悲情身世故事，或是在工作場合熱情靠近，雙魚可能一下就動心，忽略了對方可能在演「人設秀」，當心感性過頭，讓你在關係中迷失方向，還可能遇上情緒操控、感情詐騙的風險！

天秤座：太在乎和諧，反而被吃死死



天秤一向重視「兩邊都好」，但在2025下半年這樣的心態，可能會讓你陷入感情陷阱。戀人若用「你如果愛我，就會答應」這類話術情勒，天秤很容易為了不破壞關係而一再讓步。再加上你在人際關係中總是表現得有禮又體貼，反而給人錯誤暗示，讓有心人趁虛而入，到最後，搞不好還被推到情感勒索的死角，讓你苦不堪言！

巨蟹座：太渴望陪伴，容易上鉤



2025下半年，巨蟹座的安全感有點薄弱，只要有人主動示好、每天問候、聊得貼心，你很可能就當對方是命中注定的靈魂伴侶，把心掏給人家。但這份渴望親密的情緒，也容易讓你忽略掉對方話語中的矛盾與不對勁，一旦發現對方只是想利用你的信任來圖利，通常你已經陷得很深、說不清楚、也不想離開了。