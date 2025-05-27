想看GD、BLACKPINK演唱會求他們！2025「搶票王者」TOP3星座

▲你想搶BLACKPINK合體演唱會的票嗎？（圖／翻攝自BLACKPINK臉書）

記者黃稜涵／綜合報導

好想看GD、BLACKPINK演唱會，卻永遠手速不夠快，票總是被秒殺？科技紫微網盤點2025「搶票王者」TOP3星座，不只手氣旺，還有人緣加持，連黃牛都甘拜下風，趕快看看身邊朋友誰有上榜，拜託他們幫你搶票！

TOP 3 處女座（太陽或上升）



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2025年的處女座，完全逆轉以往的低調氣場，成為搶票圈裡的「神之手」！不論是演唱會、音樂節，還是超搶手的快閃活動，只要他們出手，幾乎必中！而且平常省吃儉用的處女，今年財務穩健、手頭寬裕，不只敢追星，甚至連黃牛票也買得起、不眨眼，重點是，他們有「精準分析」的天賦，總能在搶票前做好功課，搶票路線、網速優化一把抓，簡直像在打選戰一樣精密。想進場？跟著處女座準沒錯！

TOP 2 天秤座（太陽或上升）



一向優雅的天秤，在2025年靠著好人緣與超強貴人運，輕鬆躋身「搶票勝利組」！他們可能不是最快出手的那個人，但每次都剛好有人「順手幫忙搶到」，票券好像自己飛來的一樣。尤其熱門活動最需要運氣與時機，而這些在天秤身上通通有，身為社交高手的天秤，還有個超強技能：懂得「運用人脈」！別懷疑，你以為他們只是順口問問，其實人家早就幫全小團體搶好票了，這樣的朋友怎能不珍惜！

TOP 1 巨蟹座（太陽或上升）



巨蟹今年手氣旺到爆表，堪稱搶票界的「隱藏王者」！除了正財運穩定，偏財運也高得嚇人，像是開啟「幸運模式」一樣，不管什麼活動、抽獎、投票，他們都能順利入場。尤其在8月、9月，巨蟹的整體運勢衝上高峰，想要的票幾乎全拿得到。巨蟹雖然低調，但對自己喜歡的東西超有行動力，搶票時可是一點都不手軟。如果你身邊有巨蟹座，千萬別錯過這波「抱大腿」機會，演唱會、音樂祭、粉絲見面會，拜託他們幫你搶一搶，搞不好就成真了！