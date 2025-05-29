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社會 社會焦點 保障人權

超認真毒梟！溫室「有雞」栽種還放蚯蚓　盼350株大麻快長大

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局刑警大隊今年3月間查獲一起販賣、分裝大麻案件，專案小組向上溯源調閱數百支監視器、密集跟監蒐證，鎖定位於新北市某處偏僻山間鐵皮倉庫暗藏大麻工廠，報請士林地檢署檢察官指揮偵辦並向法院聲請搜索票獲准，當場查獲陳姓犯嫌在2個貨櫃屋種植大麻活株、種子與大批乾燥大麻花與設施等證物，市值逾1.6億元；刑大還查出，業者現場飼養雞隻，將雞蛋與雞糞利用於大麻堆肥，以利快速成長特性栽植，全案依違反毒品危害防制條例移送士林地檢署偵辦。

▲桃園市警局刑大會同蘆洲警分局於本月19日在新北市某處偏僻山區貨櫃屋查獲大麻工廠，現場還養雞利用堆肥讓大麻快速成長。（圖／桃園市警局刑大提供）

▲桃園市警局刑大會同蘆洲警分局於本月19日在新北市某處偏僻山區貨櫃屋查獲大麻工廠，現場還養雞利用堆肥讓大麻快速成長。（圖／桃園市警局刑大提供）

▲桃園市警局刑大19日在新北市某處偏僻山區貨櫃屋查獲大麻工廠，犯嫌利用養雞堆肥讓大麻快速成長。（圖／桃園市警局刑大提供）

▲桃園市警局刑大19日在新北市某處偏僻山區貨櫃屋查獲大麻工廠，犯嫌利用養雞堆肥讓大麻快速成長。（圖／桃園市警局刑大提供）

桃園市刑大指出，經專案小組蒐證齊全後，今年5月19日持搜索票會同新北市警局蘆洲分局共同於新北市某處偏僻鐵皮倉庫當場查獲陳姓犯嫌，專案小組查出，陳嫌將大麻種滿鐵皮倉庫內2個貨櫃，現場查扣大麻活株350株、大麻種子20顆、乾燥大麻花及大麻葉1批約6.6公斤、大麻油5瓶、通風、照明、溫溼度計、分裝袋、封口機等栽種分裝設備等證物。

▲桃園市警局刑大19日在新北市某處偏僻山區貨櫃屋查獲大麻工廠，現場查獲350株大麻活株等證物。（圖／桃園市警局刑大提供）

▲桃園市警局刑大19日在新北市某處偏僻山區貨櫃屋查獲大麻工廠，現場查獲350株大麻活株等證物。（圖／桃園市警局刑大提供）

此外，陳姓犯嫌為求大麻快速生長，還飼養近50隻「盧丁雞」，利用其產蛋率高之特性，將雞蛋及雞糞用於堆肥，還以蚯蚓置於盆栽內以利大麻生長，讓植株生長至半個成人身高；現場查獲大麻活株以單株產量約300公克，查扣植株、乾燥花、葉可產出111公斤大麻成品，以1次吸食約0.5公克之重量計算，可供23萬人次吸食，其市值近1.6億元新台幣，經專案小組人員全數查扣，有效遏制大麻流入市面，專案小組偵訊後，依違反毒品危害防制條例將陳嫌移送士林地檢署偵辦。

▲桃園市警局刑大會同蘆洲警分局19日在新北市某處偏僻山區貨櫃屋查獲大麻工廠等大批證物。（圖／桃園市警局刑大提供）

▲桃園市警局刑大會同蘆洲警分局19日在新北市某處偏僻山區貨櫃屋查獲大麻工廠等大批證物。（圖／桃園市警局刑大提供）

桃園市刑大大隊長鄺慶泰強調，打擊「黑、金、槍、毒、詐」為警察重點工作，警方對於毒品犯罪採零容忍政策，大麻在台灣屬於第二級毒品，除製造、栽種、運輸、販賣屬重罪外，施用大麻也是犯罪行為，切勿將施用大麻視為時尚流行，輕忽所帶來的危害，桃園市刑大將持續向上溯源、向下刨根，致力打造無毒家園。

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