樂天女孩來了！拍宣導影片反詐騙　甜美提醒「勿輕信網路投資」

記者沈繼昌／桃園報導

有鑑於網路平台經常出現虛擬貨幣、期貨、股票等訊息吸引民眾投資，詐騙集團再利用各種管道進行誘騙，導致民眾因認知不身造成自身財產損失，桃園市刑警大隊特別邀請「樂天桃園隊樂天女孩」拍攝投資詐騙宣導，透過4位團員「阿布舞、琳妲、陳伊與穎樂」拍攝反詐影片方式，希望藉由各種投資詐騙情境劇演出，提醒民眾慎防詐騙情境與提高警覺。

桃園市警察局刑大指出，邀請人氣最夯的「樂天桃園隊樂天女孩」，以拍攝投資詐騙影片，透過「阿布舞、琳妲、陳伊與穎樂」等4人，以獨立故事篇方式拍攝反詐影片進行宣導，市刑大將於官方臉書（桃園刑大預防犯罪宣導）平台及官方YOUTUBE進行相關有獎徵答線上活動，以提醒民眾參與以提升民眾投資識詐力、叮嚀民眾投資時應該注意的事項，以及如何拆解、辨別相關的投資詐騙手法，有獎徵答活動中的各種獎項也特別搭配樂天桃猿隊周邊商品。

▲桃園市刑事警察大隊邀請知名的「樂天桃園隊樂天女孩」拍攝投資詐騙影片，籲請民眾勿輕信網路投資，以免造成財產損失。（圖／桃園市刑大提供）

桃園市刑大隊大隊長謝有筆呼籲，「網路談心不談錢」、「網友談錢必有詐」，帥哥美女引誘投資並虛擬未來藍圖要注意，虛擬貨幣後台獲利情形也是可偽造及操控的。切記「高獲利無風險、不符比例報酬、群組內的炫富文」都是為了引誘民眾詐騙包裝手法，等民眾不查上勾後詐騙集團便「不出金」，若提出質疑更是直接把您退出投資群組，投資前務必要小心查證，民眾可利用桃園市刑大官網提供之資訊先行查核，也可上官網觀賞該宣導影片，如有疑義可直接撥打詐騙專線165諮詢，以確保自身荷包安全。

▲桃園市刑事警察大隊邀請知名的「樂天桃園隊樂天女孩」拍攝投資詐騙影片，以獨立故事篇提醒民眾。（圖／桃園市刑大提供）