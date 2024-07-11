三環幫租200坪倉儲開大麻農場　竊電千萬養千盆植株市價2億

記者張君豪／台北報導

刑事局偵一大隊日前接獲情資，有黑幫成員涉嫌在新竹縣租賃郊區廠房開設大麻農場，警方為進行溯源打擊，會同台北市、新竹縣警局共組專案小組，並報請新竹地檢署明股檢察官翁旭輝指揮偵辦，發現種植大麻集團以每月12萬元租賃新竹縣竹北倉儲，打造成適合耕種植物的溫室，並租用透天厝民宅作為烘乾封裝大麻產品的工廠，採統一化管理，讓參與栽植大麻的手下都得共同住宿。



▲刑事局破獲藏身竹北倉儲的大麻工廠，查獲市價逾2億元的千盆大麻植株。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

專案小組在今年5月25日起持拘票搜索票到新竹縣上址攻堅，陸續拘提有三環幫黑幫背景的控場陳姓小弟，並逮捕兩名負責種植工作的廖姓、金姓小弟，並在廠房外2輛貨車上扣大麻植株1126株、大麻花及莖葉76公斤，植栽種植生長燈、培養土等工具、烘乾包裝器材一批。





6月9日警方再度溯源，順利逮捕在幕後操縱經營大麻工廠的三環幫主嫌池政勳（35歲），警方粗估犯嫌租賃近200坪廠房，種植上千盆大麻植株，所產製的大麻花、莖葉等製品市值超過2億元，犯嫌為了節省大批因種植培養大麻植栽過程的燈具照射電費，還特意聘人改裝電錶，竊取台電最少逾千萬元電費，台電公司也將查扣2個改裝電錶裁罰追討。訊後並依觸犯《毒品危害防制條例》罪嫌移送法辦。





►獨／平頭黑衣男持槍掃射民宅 真理褲長腿妹自摑淚求：別鬧了

►神鬼夫妻檔10年跌倒近千次！詐保5504萬 10年無業爽買農舍別墅





