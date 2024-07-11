　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

三環幫租200坪倉儲開大麻農場　竊電千萬養千盆植株市價2億

記者張君豪／台北報導

刑事局偵一大隊日前接獲情資，有黑幫成員涉嫌在新竹縣租賃郊區廠房開設大麻農場，警方為進行溯源打擊，會同台北市、新竹縣警局共組專案小組，並報請新竹地檢署明股檢察官翁旭輝指揮偵辦，發現種植大麻集團以每月12萬元租賃新竹縣竹北倉儲，打造成適合耕種植物的溫室，並租用透天厝民宅作為烘乾封裝大麻產品的工廠，採統一化管理，讓參與栽植大麻的手下都得共同住宿。

▲刑事局破獲藏身竹北倉儲的大麻工廠，查獲市價逾2億元的千盆大麻植株。（圖／記者張君豪翻攝）
刑事局破獲藏身竹北倉儲的大麻工廠，查獲市價逾2億元的千盆大麻植株。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

專案小組在今年5月25日起持拘票搜索票到新竹縣上址攻堅，陸續拘提有三環幫黑幫背景的控場陳姓小弟，並逮捕兩名負責種植工作的廖姓、金姓小弟，並在廠房外2輛貨車上扣大麻植株1126株、大麻花及莖葉76公斤，植栽種植生長燈、培養土等工具、烘乾包裝器材一批。

▲刑事局破獲藏身竹北倉儲的大麻工廠，查獲市價逾2億元的千盆大麻植株。（圖／記者張君豪翻攝）

6月9日警方再度溯源，順利逮捕在幕後操縱經營大麻工廠的三環幫主嫌池政勳（35歲），警方粗估犯嫌租賃近200坪廠房，種植上千盆大麻植株，所產製的大麻花、莖葉等製品市值超過2億元，犯嫌為了節省大批因種植培養大麻植栽過程的燈具照射電費，還特意聘人改裝電錶，竊取台電最少逾千萬元電費，台電公司也將查扣2個改裝電錶裁罰追討。訊後並依觸犯《毒品危害防制條例》罪嫌移送法辦。

▲刑事局破獲藏身竹北倉儲的大麻工廠，查獲市價逾2億元的千盆大麻植株。（圖／記者張君豪翻攝）

►獨／平頭黑衣男持槍掃射民宅　真理褲長腿妹自摑淚求：別鬧了

►神鬼夫妻檔10年跌倒近千次！詐保5504萬　10年無業爽買農舍別墅


ET快訊
八三夭阿電認了分手謝翔雅！　過夜刺青妹被拍「親揭2人關係」
威震董座中槍！前女友喊：不想和吳明達沾上任何關係
顏若芳遭遊覽車追撞！　愛車維修初估40萬
珍煮丹致歉優惠「買1送1」　限時3天喝
柯建銘怒槓黃國昌「又縮回去」　洗錢1億元以上者加重徒刑沒共識
槍手藏半套店害10警搞烏龍　檢舉人：「關聖帝君」說的

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

通訊行挑3支iPhone搞失聯　「天母假貴婦賣屋詐財」洗腎夫再犯案

富岡漁港電動車突暴衝！人車急墜3公尺港區　驚險畫面曝光

威震董座中槍！翻出感情糾紛　前女友喊：不想和吳明達沾上任何關係

關聖帝君指示舉報槍手藏半套店　10警衝現場預備攻堅畫面曝　

三環幫租200坪倉儲開大麻農場　竊電千萬養千盆植株市價2億

槍手藏半套店害10警秒衝搞烏龍　檢舉人曝：「關聖帝君」說的

新北男「點火去晦氣」全身燙傷！　保險公司：故意行為不賠...結局曝

相驗結果曝！夫妻向2孩道歉後喝可樂雙亡　小兄妹以為爸媽睡著了

上班途中遭遊覽車追撞！北市女議員輕傷　愛車維修初估40萬

快訊／台東富岡漁港傳意外！男騎電動車墜海　命危搶救中

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

三重命案！3老哀痛認屍　岳母淚崩：叫我看小孩好殘忍

三重悲劇！女兒懷孕遭資遣 母心碎嘆「不想追究」

擊4發！威震董座中彈畫面曝　　槍手喊「不滿被收保護費」

父「詭異姿勢」陳屍車內 三重一家3死！悲慘身世曝光

柴犬翹家...挑女騎士跳上車　被送派出所坐門口等主人

威震董座遭 「連開5槍」　手部中彈！槍手自行投案

台中BMW保養廠千坪地　新美齊38.8億吃下

全球熱爆！紐約橋過熱膨脹　加州死亡谷飆55度高溫

台中44歲媽抱2歲童墜12樓！　倒臥路邊雙亡

通訊行挑3支iPhone搞失聯　「天母假貴婦賣屋詐財」洗腎夫再犯案

富岡漁港電動車突暴衝！人車急墜3公尺港區　驚險畫面曝光

威震董座中槍！翻出感情糾紛　前女友喊：不想和吳明達沾上任何關係

關聖帝君指示舉報槍手藏半套店　10警衝現場預備攻堅畫面曝　

三環幫租200坪倉儲開大麻農場　竊電千萬養千盆植株市價2億

槍手藏半套店害10警秒衝搞烏龍　檢舉人曝：「關聖帝君」說的

新北男「點火去晦氣」全身燙傷！　保險公司：故意行為不賠...結局曝

相驗結果曝！夫妻向2孩道歉後喝可樂雙亡　小兄妹以為爸媽睡著了

上班途中遭遊覽車追撞！北市女議員輕傷　愛車維修初估40萬

快訊／台東富岡漁港傳意外！男騎電動車墜海　命危搶救中

高雄拚郵輪觀光！立委曝：今年僅61艘來港　籲港公司加強招商

「常被搭訕開房間」飽受困擾！　日甜美正妹果斷剃髮…對比照曝引熱議

通訊行挑3支iPhone搞失聯　「天母假貴婦賣屋詐財」洗腎夫再犯案

停車起糾紛！他下秒「拿斧頭狂殺」女司機一家　傳5月嬰兒也受害

陸29名官員來台參加旅展　陸委會：歡迎並樂見其成

世新大學獲企業捐助學術經費！泰元國際助力辦理講堂與學術研討

黃暐瀚：鄭文燦已經被判政治死刑！　「燦笑」消失只剩沈重與無奈

爸媽堅信「上帝會治好她」只祈禱不給藥　8歲糖尿病女兒喪命

路透：避免潛在安全風險　德國2029前將移除華為等陸企5G技術設備

先探／謝金河：台積電牽動台股熱效應

她開箱8款「超養眼」女性泳衣 網讚性感露背式：這94真理！

社會熱門新聞

林靖恩偷外送麵蹲路邊吃　被逮喊「肚子餓了」

向2孩說抱歉　夫妻喝完可樂後躺床雙亡

獨／新手媽滅門前喊帶娃好辛苦　夫妻甜蜜合照曝

彰化晚上8點送肉粽「1次3小時」惹民怨

林靖恩跟爸和好了　戒菸酒才成功又惹事

塔位換「風水寶地」被拒　他砸墓棺拉出遺骨

獨／新手媽幸福曬娃卻滅門　曾讚夫：我懂你的辛苦

即／桃園某旅館驚傳雙屍命案　夫妻遺體將相驗

一家三口命案無徵兆　妻上午還出門買豬肉

萬元單車被偷了！輪胎有綁AirTag秒追竊嫌

桃園旅館雙屍！社會局：媽媽約好救助卻失聯

今重開羈押庭！　高院：忽略鄭文燦實質影響力

威震集團董座中槍　前女友是「殯葬業蔡依林」

4彈命中吳明達2人雙手雙腳　槍手要孕妻幫找律師

更多熱門

相關新聞

假冒謝金河坑殺地產大亨　3月撈1.7億

假冒謝金河坑殺地產大亨　3月撈1.7億

行政院長卓榮泰10日上午赴刑事局視察「重大電信網路詐欺專案成果」全台警察機關在本次專案查緝車手到案3436人，查獲詐欺集團469件、犯嫌2565人，法院羈押犯嫌235人；查扣不法利得估達7億4,984萬餘元、包含扣押詐欺贓款4億6千餘元、土地12處、房屋15處及車輛69輛；另執行幫派案件72件，查獲犯嫌424人，查扣不法利得2,539萬9,300元。

邀投資、詐賭坑富二代數千萬！明仁會2任會長被逮

邀投資、詐賭坑富二代數千萬！明仁會2任會長被逮

林士傑案　警政署長：盡速釐清槍手身分

林士傑案　警政署長：盡速釐清槍手身分

獨／創意私房背骨仔　24歲男成渣男論壇大咖墜樓亡

獨／創意私房背骨仔　24歲男成渣男論壇大咖墜樓亡

喪屍煙油入侵台灣　可鏘到身體對折成夜店新寵

喪屍煙油入侵台灣　可鏘到身體對折成夜店新寵

關鍵字：

三環幫竹北大麻工廠刑事局

讀者迴響

熱門新聞

林靖恩偷外送麵蹲路邊吃　被逮喊「肚子餓了」

向2孩說抱歉　夫妻喝完可樂後躺床雙亡

獨／新手媽滅門前喊帶娃好辛苦　夫妻甜蜜合照曝

彰化晚上8點送肉粽「1次3小時」惹民怨

菜鳥妹開60K薪水！人資一聽「5個字」秒錄取

莎朗史東腦出血搶救9天「5.8億財產被掏空」

色狼尾隨回家　正妹淡定開門！秒讓他反悔落跑

LINE這2款表情貼「限時72小時免費領」

林靖恩跟爸和好了　戒菸酒才成功又惹事

蔡阿嘎老婆罕見動怒！

唐治平放鳥泰拳友誼賽！　「跑到基隆找媽媽」

寶媽宣布退出演藝圈　盼大家幫助前男友汪建民

塔位換「風水寶地」被拒　他砸墓棺拉出遺骨

警看工人罰18萬不忍：拿嘉獎毀老實人一生

獨／新手媽幸福曬娃卻滅門　曾讚夫：我懂你的辛苦

更多

最夯影音

更多

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

三重命案！3老哀痛認屍　岳母淚崩：叫我看小孩好殘忍

三重悲劇！女兒懷孕遭資遣 母心碎嘆「不想追究」

擊4發！威震董座中彈畫面曝　　槍手喊「不滿被收保護費」

父「詭異姿勢」陳屍車內 三重一家3死！悲慘身世曝光

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面