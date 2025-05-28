桃園聯結車駕駛超扯！闖紅燈斜插違停　後整排車等他...買檳榔

記者沈繼昌／桃園報導

針對臉書《爆料公社》今（28）日有網友上傳一段離譜畫面，一輛聯結車26日清晨行經桃園區有恆街時，不但闖紅燈且整輛車斜插在車道上買檳榔，後方一整排車子全被堵住，影片被PO網後引發網友熱議；桃園警分局根據監視畫面影像，已通知聯結車駕駛到案說明，查證違規屬實，交通分隊已經開單告發，最高將面臨6600元罰鍰。

▲有網友在臉書PO文桃園市桃園區26日清晨在聯結車在有恆街闖紅燈、違停購買檳榔，擋住一整車道引發網友砲轟。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

臉書《爆料公社》有網友上傳一段影片，一輛聯結車於26日清晨行經桃園區有恆街路口處，駕駛下車向檳榔攤買檳榔，但聯結車不但闖紅燈還違規停車，長長車身斜著違停，擋住後方一整個車道，後方一整排車都在等聯結車駕駛大哥買完檳榔，網友留言：「職業垃圾停車」、「已經不是老鼠屎可以形容了」、「這家檳榔有多好吃？好吃到收罰單都值得」！

▲針對網友在臉書PO文桃園市桃園區26日清晨在聯結車在有恆街闖紅燈、違停購買檳榔，交通分隊隨即查出違規聯結車駕駛，已製單開罰。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局表示，根據網友在網路上檢舉影像，已查出違規聯結車牌照號碼，確認聯結車駕駛違規屬實，已依照職權舉發闖紅燈、行穿線違停等事實，交通分隊已通知違規駕駛到案說明，並將持續針對大型車輛超速、闖紅燈、不依照路線行駛、超載等相關違規加強稽查取締告發，以維護交通安全。

此外，依據道路交通管理處罰條例規定：「汽車駕駛人，行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者，處新台幣1800元以上5400元以下罰鍰」，另根據規定：「汽車駕駛人停車時，在禁止臨時停車處所停車，處新台幣600元以上1200元以下罰鍰，聯結車闖紅燈加上行穿線違停，最高將可裁處6600元之罰鍰」。