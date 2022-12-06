開500萬賓士擁豪宅　知名網購牛肉麵少東竟是合成大麻製毒師

記者張君豪／台北報導

台北市刑大毒緝中心透過毒品資料庫大數據分析，發現近期市面上流行「飛行草本」合成大麻，不肖網路賣家在網路購物、臉書社群平台散發大量廣告，強調成品「合法」、「啟靈」、「效果比大麻更強烈」，檢警認定嚴重戕害國人身心健康。警方指出所謂的合成大麻「類大麻活性物質 MDMB-4en-PINACA」早在2021年9月就遭政府列管為第三級毒品管制原料；台北市刑大鎖定網路販毒案展開追查，今年7月先查獲羅姓主嫌兜售合成大麻製品，並溯源突破毒品中盤、大盤商，12月3日在桃園市桃園區龍祥路一處豪宅破獲該大麻活性物質的製造工廠。

▲曹男經營網購牛肉麵，暗中卻是新大麻物質製毒師。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

幹員12月2日遠赴新竹縣竹北市逮捕現身交易的製毒工廠主人曹男，並現場起獲120包合成大麻，總重達1.9公斤，曹男進行毒品交易恐遭買家黑吃黑，還隨身攜帶電擊槍、辣椒槍防身，警方並在他桃園龍祥路豪宅起獲類大麻原料2公斤，合成大麻半成品916克，以及溶劑、乾燥器、加熱爐、包裝袋、封膜機等製毒工具。讓警方難以置信的是，曹男是網購名店某美食廚房的少東，白天他幫家人經營網購牛肉麵生意，晚上則販售標榜新穎、不傷身、致幻效果強烈的類大麻毒品。

專案小組以該物質每克市場末端價格700元計算，光是曹男大麻工廠內的2公斤原料，就可製造市價近10億元新台幣的大麻活性物；經警方調查，曹男從大陸訂購MDMB先驅原料，並從香港以國際郵包寄來台灣，曹嫌再委託人頭收貨企圖製造斷點。警方調查，曹男販售該大麻活性物質長達12年以上，獲利難以估計。

警方攻堅的桃園大麻製毒工廠豪宅，是曹男斥資購買，他開的賓士頂級休旅車，新車價約500萬元。警方溯源清查販售該毒品的姜姓藥頭、黃姓中盤商、吳姓大盤，層層突破才鎖定網路牛肉麵賣家曹男涉案，12月3日展開行動，將該販毒網絡全面掃蕩，先後逮捕5名涉案人。

警訊詢後依觸犯販賣、製造及運輸第三級毒品罪嫌移送新竹地方檢察署偵辦。曹男訊後以50萬元交保候傳，其餘3名藥頭中盤商裁定羈押禁見。

警方呼籲：「合成大麻」（俗稱類大麻）在吸食後會產生與大麻相似興奮反應，但毒性卻更勝天然大麻。且有研究發現過度吸食「合成大麻」，將造成腦部認知功能改變、逐漸喪失協調性與專注力，甚至可能昏迷傷害呼吸系統，且有致命風險。業者為牟取不法暴利，主打「合法」、「高效」等字眼誘騙年輕人接觸，將對健康產生無法復原之嚴重後果。

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