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市價20億！警破獲史上最大宗大麻植株案　直搗千萬無塵室逮8人

▲▼ 鐵腕掃毒展成果！竹市警直搗千萬無塵室破獲史上最大宗大麻植株案 。（圖／新竹地檢署提供）

▲警直搗千萬無塵室，破獲史上最大宗大麻植株案 。（圖／新竹地檢署提供，下同）

記者楊永盛、劉人豪／新竹報導

新竹市警察局5月23日破獲栽種大麻製毒工廠案件，查扣大麻植株4519株、大麻種子1666顆、大麻膏、大麻成品、專業燈具、溫控系統、灌溉設備等證物，市值破新台幣20億元，為台灣治安史上最大宗大麻植株案，更破獲耗資千萬元打造的千坪無塵室廠房，以及高端設施生產線，查獲具幫派背景幕後池姓金主及共犯共計8人，依違反毒品危害防制條例及組識犯罪條例移請新竹地方檢察署偵辦後，於9月16日偵結提起公訴。

▲▼ 鐵腕掃毒展成果！竹市警直搗千萬無塵室破獲史上最大宗大麻植株案 。（圖／新竹地檢署提供）

警察局表示，此次破獲工廠擁有高度專業化的運作模式，內部配備控溫控濕系統及專業生長燈具，專門用來提高大麻植株的生產效率，顯示該集團對毒品製造的技術投資巨大，意圖以規模化生產方式提供市場毒品，不僅是新竹市警察局歷來查獲規模最大的栽種大麻案件，查獲的植株數量亦是台灣治安史上最大宗，市值突破新台幣20億元，並足以供應300萬人次吸食，若該批大麻成品流出，對社會治安危害的嚴重性可想而知。

▲▼ 鐵腕掃毒展成果！竹市警直搗千萬無塵室破獲史上最大宗大麻植株案 。（圖／新竹地檢署提供）

警察局說明，此次毒品大麻栽種工廠案件，為專案小組接獲相關線報指該場所出入狀況異常，疑有不法份子從事犯罪行為，隨後請台灣新竹地方檢察署宙股檢察官陳亭宇指揮偵辦並嚴密蒐證，掌握該址進出人員及車輛，並確認犯嫌及工作模式後，隨即向台灣新竹地方法院聲請搜索票查緝，一舉破獲大麻栽種工廠，全案經四個月持續向上溯源，查獲具幫派背景幕後池姓金主及共犯共計8人，依違反毒品危害防制條例及組識犯罪條例移請台灣新竹地方檢察署偵辦後，於9月16日偵結提起公訴。

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