左手痠麻竟是心肌梗塞！醫因1事喊自求多福：未來恐死在回家路上

▲急診醫師表示，一名左手痠麻的患者求診，有經驗的醫師一看就發現他是心肌梗塞問題。（圖／示意圖／pixabay）

文／CTWANT

一名急診醫師在臉書粉專「急診醫師碎碎唸」發文分享，表示最近有位60歲男病患到急診掛號，主訴左手痠麻，協助看診的醫師很有經驗，馬上為男病患做了1張心電圖，竟發現他是「ST段上升心肌梗塞」，需要立即做心導管手術。該粉專指出，此種情況若是遇到經驗不足的醫師，恐怕無法立即做出正確判斷，但今年全台已有66位經驗豐富的急診醫師離開第一線，未來病患恐需面臨急診醫護經驗不足的情況，讓他感嘆喊「各位，自求多福喔！保重！」

臉書粉專「急診醫師碎碎唸」昨（27）日發文提到，近日一名60歲男病患到急診掛號，主訴左手痠麻，但沒有喘、胸痛、胸悶等症狀。協助看診的醫師很有經驗，立馬為病患做1張心電圖，發現男子是「ST段上升心肌梗塞」，需要立即做心導管手術。

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「急診醫師碎碎唸」表示，「這種經驗跟敏銳的洞察力，是在急診磨練出來的技能，沒有經過急診專科訓練，或是在急診經過大風大浪，是不會有這種能力的。」然而「急診醫師碎碎唸」也指出，根據急診醫學會的統計，2025年截至目前，已有66位經驗豐富的急診醫師離開第一線，還有40位正在排隊等著離開。

「急診醫師碎碎唸」感嘆，如果是沒有經驗的醫師，看到病人的症狀很有可能只拍一張肩膀X光片，確認手臂沒事後就開止痛藥，如此一來病人可能會死在X光科或是回家的路上，未來病人只能自求多福了。

對此網友紛紛表示，「重點在『知道要做心電圖』，這個只有在急診戰鬥過的，才懂如何嗅出蛛絲馬跡去拆解」、、「一般說手痠麻，應該會在急診等到天荒地老吧」、「只說左手痠麻，居然沒被急診醫護白眼」、「護理也是一樣，現在臨床線上多的是未滿2年的孩子，而這些孩子沒有更資深的帶著他們」、「台灣人要珍惜醫療資源和人力，更要支持醫護獲得應有的尊重和回報，不然到頭來賠上自己健康甚至性命的還是自己。」

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