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彭啟明扯「煮菜是空污來源」！醫酸1手冊免費：不懂可自行下載

環境部長彭啟明的「煮菜空污論」引起輿論撻伐。（圖／報系資料照）

▲彭啟明將空污來源矛頭指向家庭主婦煮菜。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

核三廠除役後，台灣正式邁入「非核家園」，不過台電的老舊燃氣機組卻爆偷偷重啟發電，引起民眾質疑恐加劇空氣污染，針對空污問題，環境部長彭啟明竟脫口，「家庭主婦煮菜」也是空污來源。對此，胸腔科醫師蘇一峰也忍不住開酸，表示胸腔醫學會有推出「空氣污染手冊」，推薦官員不懂的話可以上網免費下載閱讀。

彭啟明近日在立法院答詢時，先是強調燃煤機組的啟用全是「合法合規」，接著提及生活中處處可見空污來源，「例如主婦主菜，煎肉煎培根等等，那個PM2.5在國外文獻都有，可以到好幾百到好幾千。」一番說詞引起輿論撻伐。

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對此，胸腔科醫師蘇一峰在臉書表示，環境部長的「煮菜空污論」讓人無言，「空氣污染要分類，室外空氣污染和室內空氣污染不一樣，當質詢環境污染也就是室外空氣污染，當官扯室內烹調來救援，立場非常的偏頗。」

蘇一峰更調侃，胸腔醫學會有編撰一本「空氣污染手冊」，而他恰巧是該手冊的編輯，並呼籲官員「不懂可以上網免費下載！」

貼文曝光後，引起網友留言熱議，「笑死，沒知識也要看電視」、「用肺發電，用心詐騙」、「希望官員不要只會胡扯瞎扯，真的很可恥」、「原本期待他能當一位『身在污泥而不染』有風骨的官員，沒想到一進官場也學會甩鍋，老實說有點令人失望」、「換了位置，真的連腦袋都沒了。」

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