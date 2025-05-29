台大毒梟月玩虛擬幣超過3000萬　有三個周杰倫愛的NFT

▲台大資管系畢業生林睿庠。（圖／CTWANT提供，下同）

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美國聯邦調查局（FBI）日前破獲國際毒品交易暗網「隱身市場」（Incognito Market），意外揪出幕後藏鏡人「法老」，是台大資管系畢業生林睿庠。事後更爆出林睿庠近年來明面上以虛擬貨幣玩家自稱，時常在網路上高調公開自己的交易紀錄。據了解，他在虛擬貨幣交易平台的等級達到VIP等級3，意即每月交易量超過100萬美元（約新台幣3000萬元），才會遭駭客組織盯上，以黑吃黑手法偷走他交易所帳戶裡面所有的貨幣以及NFT，進而導致他財務周轉不靈。

據了解，林睿庠2020年成立毒品交易平台「隱身市場」，吸引全球超過20萬用戶使用外，更有上千名藥頭在該平台上販毒。在他2024年3月被美國執法單位搗破前的短短3年期內，該暗網已出售價值超過1億美元（約新台幣30億元）的毒品及麻醉藥物，包括海洛因、古柯鹼、甲基安非他命、氯胺酮、阿普唑侖、芬太尼、迷幻藥LSD等。

期間，林睿庠曾於2024年一度關閉隱身市場，但幾天後又重啟網站，並公告「以為我們會消失嗎？我們為你了準備最後的小驚喜。」不過這份「小驚喜」卻是威脅所有平台用戶必須支付一筆最高2萬美元（約新台幣60萬元）的「封口費」，否則相關罪證就會被公諸於世。

外媒指出，他狗急跳牆要靠威脅用戶來海削一筆的原因，是因為他近幾年來在網路上自稱虛擬貨幣玩家，並經常在社群上公布巨額的盈虧數字炫耀自己的戰績，又炫耀自己他達到交易所的「VIP等級3」，意即自己每個月的交易量門檻超過100萬美元。

如此高調行徑，導致他被一群駭客盯上。這群駭客自稱是投資者，成功誘使林睿庠下載了某種病毒程式，最終最後偷走他帳戶裡的虛擬幣和NFT。還有媒體指出，極受幣圈玩家歡迎的NFT「無聊猿」，就連天王周杰倫都曾買來持有，價格約在數萬到數十萬美元不等，但顛峰期價格一度能賣到340萬美元以上，而林睿庠至少曾持有過3個，失竊之後可謂損失慘重。

正是這次的駭客行動，導致林睿庠財務遭受重創，逐漸周轉不靈，於是他決心在關停隱身市場前「幹一票」敲詐用戶。而在這次勒索行動後，隱身市場的信用徹底崩潰，該交易平台也就此崩盤。

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