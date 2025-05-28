賴苡任快找張克晉！吳思瑤罷免案仍可連署　關鍵須找出領銜人

▲賴苡任嘴貼綠膠帶出席罷免吳思瑤掃街。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

日前罷免吳思瑤團隊「地動刪瑤」領銜人張克晉宣布退出後失聯，罷團改由備補領銜人詹嘉文接替，並依規定蒐集提議人總數2分之1以上書面同意。但中選會今（28日）公布審查結果，罷團送交的2399份同意書中，有700人非屬原提議人不符規定，亦即未達法定門檻，吳思瑤罷免案領銜人仍為張克晉。依規定，罷團仍舊可以繼續搜集連署書，但重點在於需要把失聯的張克晉找出來，罷免案才有繼續推進的一線生機。

中選會指出，依《公職人員選舉罷免法》第76條第8項規定，罷免案提議人之領銜人死亡或經提議人總數2分之1以上書面同意者，由備補領銜人遞補為領銜人，並以一次為限。北市1選區罷免案領銜人為張克晉、備補領銜人為詹嘉文，詹如擬遞補為領銜人，應符合上開法律規定。

根據中選會公文，本案原提議及補提符合規定的提議人人數為4108人，提議人人數2分之1為2054人。經查對後，總收件數2399人，屬原提議人人數1677人、非屬原提議人人數700人，屬原提議人重複簽署同意書者22人，未符合《公職人員選舉罷免法》第76條第8項規定，北市第一選區立委吳思瑤罷免案備補領銜人不得遞補為領銜人。

中選會說明，日前該團隊向中選會申請由詹員遞補為領銜人，其所送同意書業經北市選委會查對，並未符合提議人總數2分之1以上書面同意之法定要件，中選會已函知罷團代表。亦即，北市第1選區罷免案領銜人仍為張克晉，中選會、北市選委會皆會依此而依法辦理之。

也就是說，目前吳思瑤罷免案仍存續，罷免團體可在6月7日期限截止之前，繼續搜集二階段的連署書，但到了要送件時，必須要由領銜人、也就是張克晉（或其受託人）前往中選會遞交。

中選會指出，送件一定要領銜人或是其受託人來進行，其他人沒有資格送件。依規定，領銜人要親自送件，如非領銜人親送，受委託之人須提供領銜人委任書（填具內容：委託事由、委託人、受委託人姓名、戶籍地址、國民身分證統一編號等），並請受委託人出示其國民身分證及委託人（領銜人）國民身分證。

針對換領銜人同意書搜集未過1/2門檻，地動刪瑤召集人賴苡任表示，這次被剔除的700人，僅能說明這群人不在中選會認定合格的第一階段提議人名單內，並不能證明同意書是偽造或是幽靈，更不能證明這700人沒「簽過」提議書。