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罷吳思瑤換將失敗　趙少康喊話出門連署：不到最後關頭絕不放棄

▲▼趙少康喊話不到最後關頭絕不放棄。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）

▲趙少康喊話不到最後關頭絕不放棄。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）

記者郭運興／台北報導

罷免吳思瑤團隊「地動刪瑤」領銜人張克晉日前宣布退出，罷團改由備補領銜人詹嘉文接替，並依規定蒐集2400份更換領銜人同意書。但中選會今（28日）公布審查結果，因未符合提議人總數二分之一以上書面同意之法定要件，亦即領銜人仍為張克晉。對此，前中廣董事長趙少康喊話，第二階段連署只差幾千份就能達標，如果以這麼小差距功虧一簣，大家甘願嗎？罷吳團隊會繼續努力更換領銜人，現在大家一起參加二階連署寫歷史，不到最後關頭絕不放棄。

趙少康表示，罷免民進黨立委吳思瑤的「地動刪瑤」團隊更換領銜人行動受挫，中選會剔除部分更換領銜人的同意書，不過，距離第二階段連署截止日還有一個星期，請士林北投曾經參與第一階段連署的好朋友，趕緊到罷瑤總部填寫「更換領銜人」同意書，還沒有參加第二階段連署的人，更要把握這次一起寫歷史的機會，踴躍連署。

趙少康表示，罷免民進黨立委行動中，以「刪瑤」的成功機率最高，需要大家一起護持，才能打破大罷免藍綠立委31:0的難看處境。

趙少康批評，吳思瑤是最標準的黨意立委，只護航民進黨的錯誤政策跟荒誕官員的言行，吳思瑤不肯還假於民、還錢於民，不同意台北市得到更多的人統籌分配款，不肯譴責「人不如狗」的李俊俋，這種人如果還罷不掉，民進黨的傲慢、囂張只會變本加厲。

趙少康提到，罷吳召集人賴苡任告訴他，第二階段連署只差幾千份就能達標了，如果罷免吳思瑤的目標以這麼小的差距功虧一簣，大家甘願嗎？

趙少康強調，罷吳團隊會繼續努力更換領銜人，現在大家一起參加二階連署寫歷史，就是士林北投鄉親的使命，大家一起加油，不到最後關頭絕不放棄。

另外，罷吳召集人賴苡任也表示，今天中選會送給吳思瑤一份生日大禮，宣告變更領銜人失敗，罷免案的領銜人依舊是張克晉，讓吳思瑤樂開懷，眉宇間有藏不住的喜悅。

賴苡任強調，中選會今天宣告變更領銜人失敗，只是他們通往二階段送件道路上的其中一顆絆腳石，縱使他們被絆倒了，也受了一身的傷，但一定會咬牙堅持，爬起來把石頭扳開，勇往直前，繼續二階段連署！

賴苡任也提醒，罷免總部開門時間為早上9點至晚上9點30，地址是東華街一段420號。另外，還有三處街頭游擊隊分別在「北投捷運站1號出口」、「芝山捷運站1、2號出口」、「石牌捷運站1號出口」，擺攤時間為週一至週四，下午3點至晚上8點。

▼罷免吳思瑤連署攤位。（圖／翻攝自Facebook／賴苡任）

▲▼丁守中親自赴罷免吳思瑤總部簽下連署書。（圖／翻攝自Facebook／賴苡任）

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