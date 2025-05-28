台東跨黨派聲援黃建賓　質疑預算遭刪為政治操作

▲「反罷免、護台東」記者會登場。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

國民黨台東縣黨部28日上午於台東縣議會第一會議室舉辦「反惡罷、護台東」記者會，邀集跨黨派政治人物共同聲援立法委員黃建賓，並針對行政院日前宣布削減地方一般性補助款，台東縣被減列達22.68億元、減幅達27.32%，表達強烈不滿，質疑中央以預算為手段懲罰地方，損及民眾權益。

記者會由國民黨台東縣黨部主任委員、縣議會議長吳秀華主持，與會人士包括立委黃建賓、縣長饒慶鈴、國民黨台東縣議會黨團書記長章正輝、副書記長張國洲、議員張全馨嵐、無黨聯盟總召許進榮，及多位縣議員與鄉鎮首長聯袂出席，場面呈現地方政壇罕見的齊聚共識。

吳秀華指出，黃建賓自上任以來積極參與各項法案審議與地方建設，舉凡阻擋關山戰備跑道計畫、捍衛東海岸環境、推動交通票價合理化等，都顯示其問政成果與對地方的關懷，認為罷免案缺乏正當性。她質疑此次罷免案背後有政治操作痕跡，並呼籲民眾踴躍投下不同意票。

縣長饒慶鈴也對行政院削減台東預算的決策提出批評，直言此舉「公然違法」，恐破壞法治基礎。她強調，地方建設仰賴穩定財源，若行政權過度集中，地方將難以發展。她並宣布辭去台東縣選舉委員會主委一職，交由副縣長王志輝代理，全力協助黃建賓反罷免行動。

章正輝指出，「一般性補助款」是依據法律由中央撥付予地方的經費，不應作為政治手段任意刪減。他認為此次刪預算的行動形同「假預算、真報復」，對民主機制構成嚴重威脅。無黨聯盟總召許進榮則簡短表示支持黃建賓及饒慶鈴，呼籲選民共同守護地方代表。

對於此次罷免案，黃建賓表示，過去一年來他努力推動地方政策、爭取資源，但近期遭遇來自執政黨的個人攻擊與政治壓力。他坦言壓力不小，仍相信選民具備判斷力。他強調，未來還有能源、關稅與匯率等攸關國家發展的重要課題需要處理，應聚焦公共政策而非個人鬥爭。