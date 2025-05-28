藍委稱「誰在乎」黨主席選舉、盼延明年　國民黨駁：依時程進行

▲國民黨主席朱立倫日前喊出「期待交棒」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫日前表態「非常期盼能順利交棒」，9月的黨魁選舉期程不變。國民黨立委王鴻薇對此表示，黨現在最重要的事是反惡罷，希望不要有黨主席選舉，同樣面臨罷免危機的藍委洪孟楷也說，對人民來說，黨主席選舉一點都不重要，「誰care？」藍委林德福更呼籲，應將黨主席選舉延後至明年1月。國民黨文傳會主委林寬裕今（28日）強調，一定全力支持黨籍立委面對惡罷，但目前仍依照相關規定進行黨主席改選。

朱立倫日前接受專訪時拋出「交棒說」，透露預定7月公告選舉，9月投票，10月新舊黨主席交接。洪孟楷昨直言，以人民的想法來講，「這一點都不重要，現在誰care？」王鴻薇也說，花太多的時間討論、猜測內部的黨主席選舉和黨主席之爭，都是得不償失。除此之外，黨內也有反對此時讓黨魁改選議題浮上檯面的聲音，代表藍營退休軍公教系統的「全國公教軍警消聯合總會」總會長林水吉這兩天就在藍營網路社群中對黨內發出公開信，呼籲此時此刻不宜也不妥討論黨主席改選，因為「時機不對」，「時間也不對」。

林寬裕今日在中常會後受訪表示，目前仍以全黨力量共同對抗大罷免為主，不管是黨中央、地方各級民意代表、黨公職，一定都會全力支持黨籍立委一起面對惡罷，到目前為止都還是依照相關規定進行黨主席改選，都是有規定的。

至於何時公布改選期程？林寬裕回應，相關規定都有，會依照時程於7月公告、9月改選。