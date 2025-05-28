退輔會遭凍3.7億預算因「販賣機飲料過期」　藍委全缺席光速解凍

▲退輔會主委嚴德發。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委先前曾以「榮民之家販賣機有過期飲料」為由，提案凍結退輔會3.7億行政費用，但藍委徐巧芯日前又稱，並沒有大力刪凍退輔會預算，要求盡速送專案報告來解凍，避免耽誤相關業務進行。而今（28日）外交及國防委員會就處理相關事宜，最終，經退輔會專案報告如何「販賣機全面普查」後，在國民黨立委全數缺席下，委員會同意解凍相關預算，並提報院會。

藍委陳菁徽、林思銘日前提案凍結3.7億退輔會預算，藍委當時稱接獲陳情，有民眾投販賣機後掉下一瓶過期飲料，提案理由稱，榮民之家多有讓外部飲料販賣機廠商設販賣機之措施，易衍生所販售飲料過期，徒增食安管理風險之管理成本，考量退輔會對各榮家督導辦理把關之機制有再加強及檢討之空間，提案凍結一般行政預算10%，須向本院提交專案報告並經同意後始得動支。

而今委員會中就處理退輔會、僑委會相關預算解凍案，經過約2小時審查報告及備詢後，即進入討論事項首案，僑委會遭凍結預算3案，提出書面報告並始得動支，在國民黨立委缺席狀況下，委員會同意解凍相關預算並提報院會；而討論事項第二案為退輔會預算解凍，要求退輔會須提出專案報告並經同意才可解凍預算，同樣在國民黨立委缺席狀況下，委員會同意解凍相關預算，並提報院會。

對此，召委沈伯洋表示，今天排解凍案。國民黨當時凍結一案，3.7億，堅持要「專案報告」並且「同意」才解凍，所以今天一整個早上就是這個專案報告。內容是什麼呢？是因為國民黨接獲陳情，說榮民之家販賣機有飲料過期。就這一個理由，短短幾行，凍結行政費用3.7億，並且要專案報告。

沈伯洋表示，一整個早上，就聽退輔會專案報告，如何「販賣機全面普查」，結果還找不到過期飲料。最後解凍時，國民黨一個都沒來，「我知道主席要中立，但真的忍不住在台上嘆了口氣」。