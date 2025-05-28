分析／大罷免當頭黨主席選戰成藍委災難　黨中央應考慮改選延期

▲國民黨主席朱立倫日前拋出願意交棒黨主席一說。（圖／記者周宸亘攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨主席朱立倫日前透過媒體表態願意交棒，然而朱究竟是真心不戀棧或以退為進，外界各有說法。不過對即將進入第三階段罷免投票的國民黨立委而言，不論朱的動機為何，此刻掀起黨主席選舉議題，讓黨內又陷入誰將接棒的無端揣測中，無疑就是一場災難。

朱立倫主動釋出交棒訊息，然而多位藍委皆認為此時並非討論改選的適當時機。黨團書記長王鴻薇強調，當前首要任務是協助黨籍立委平安度過大規模罷免，不希望黨內選舉讓立委陷入內外交迫。藍委洪孟楷更罕見重話指出，「這一點都不重要，現在誰 care？」現在正在大罷免階段，「最不需要的角色就是黨主席候選人，黨內大家都不用再講這件事了！」

藍委賴士葆形容，國民黨31位進入罷免三階段的立委「就像31個被吊起來的人頭」，各自面臨沉重壓力，若此時啟動黨主席選舉，只會迫使立委選邊站，內鬥將成為比罷免更大的災難。藍委牛煦庭也不諱言，目前所有藍委「無心也無暇關注此事」，他也建議，「延後黨主席改選也未嘗不可」。

此外，藍委林沛祥直言，此刻國民黨面對的是罕見國難級挑戰，應優先處理「國事」，黨務宜緩不宜急。黃健豪也指出，主席改選應待罷免告一段落再議，否則只會惡化社會觀感，對黨形象造成負面衝擊。一位不具名的藍委更直白表示，大罷免結果決定朱立倫之後的路，只要有一位藍委有閃失，全部的錯就是朱立倫要扛，到時候他不下台也要下台了，屆時自然而然主席就會換人，所以為何此時要去討論黨主席改選呢？

更有藍委憂心，一旦進入黨主席改選，黨內將出現新一波派系角力，立委會被迫表態支持對象，進一步加劇內耗，但對藍委來說，罷免當頭，誰當黨主席根本不重要，這位藍委甚至認為，若朱立倫確定不尋求連任，那就應提前與台中市長盧秀燕好好溝通一下，他相信黨內對盧來接主席不會有太多意見，屆時時間到了該登記就登記，反正黨員投票程序大家也都熟悉了，如此一來可以降低黨內的紛爭。

從多數立委態度可見，儘管未明言主張主席改選延期，但對黨主席選舉可能引發的紛擾都普遍抱持戒心。在大罷免壓力與黨主席人事角力的情況下，若國民黨再次上演「內鬥內行」的戲碼，不僅會讓面臨被罷免的藍委內外交迫，也可能傷及尚未開戰就已疲憊的基層動員能量。

此刻，國民黨面臨國會多數的保衛戰，上上之策就是黨內團結一心，不要節外生枝，才能好好打贏大罷免這一仗，所以黨中央真正該思考的是黨主席選舉與大罷免究竟孰輕孰重？若無法妥善取捨，只會讓藍營的生存戰陷入內耗泥淖。與其倉促開戰，不如等待罷免塵埃落定，再行佈局黨務，方能以整體戰力面對更長遠的挑戰。