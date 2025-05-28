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大學4年換一生！律師揭「台大學霸變30億毒梟」內幕：天才走入深淵

美國聯邦調查局破獲毒品交易暗網「隱身市場」，意外揪出幕後藏鏡人「法老」，竟是台大資管系畢業生林睿庠。（圖／翻攝自LinkedIn）

▲台大毒梟林睿庠涉架構暗網販毒平台，遭美國FBI逮捕。（圖／翻攝自LinkedIn）

圖文／CTWANT

高材生淪毒梟！美國聯邦調查局破獲毒品交易暗網「隱身市場」（Incognito Market），意外揪出幕後藏鏡人「法老」，竟是台大資管系畢業生林睿庠，犯罪所得高達近30億台幣。對此，律師也揭露背後殘酷黑幕，直呼「天才也可能走入深淵！」

回顧事件，成立於2020年的毒品交易平台「隱身市場」，直至去（2024）年3月才被美國執法單位搗破，，在這短短3年內，該暗網已出售價值超過1億美元（約新台幣29.9億元）的毒品及麻醉藥物，包括海洛因、古柯鹼、甲基安非他命、氯胺酮、阿普唑侖、芬太尼、迷幻藥LSD等。

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不僅如此，暗網「隱身市場」的交易模式與一般購物平台大同小異，賣家需先註冊並繳納平台費，才可上架「毒品」，而每筆訂單將會被收取5％的交易費用，且買賣雙方均擁有自己的匿名「銀行帳戶」，並採用加密貨幣進行交易，除了吸引全球超過20萬用戶使用外，更有上千名藥頭在平台上販毒。

然而，作為隱身市場的幕後主使「法老」，掌控著所有毒品交易的營運，沒想到「法老」的真實身份竟是，曾以低收入戶身份申請獎學金進入台大、年僅24歲的台大資管系畢業生林睿庠，他去年5月在紐約遭逮後也坦承犯罪。

對此，律師吳啟玄在臉書粉專「元拓法律事務所」發文指出，林睿庠在暗網創辦的販毒平台叫「隱身市場（Incognito Market）」，該平台非常危險，有「地下亞馬遜」之稱，超過上千名毒販在此販售冰毒、海洛因與LSD，相當活躍，全球超過20萬用戶，平台還支援多國語言與加密金流，每筆交易林可抽取5%手續費，頂峰時月收高達500萬美金（約1.5億台幣），短短3年就賺了30億台幣。

林睿庠被捕後，從美國寫信給母親，表示自己本想「用大學四年換一生」，讓家人過上好日子，卻因錯誤選擇毀了一切。強調自己並未在台灣販毒，希望母親保重。

吳啟玄直言，這起事件不只是法律與犯罪的案例，更讓人反思，「當天賦與壓力結合，缺乏價值觀的導航，天才也可能走入深淵。一著錯，滿盤輸，正是本案的最佳寫照」。

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