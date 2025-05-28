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台大學霸打造「毒品電商帝國」！她揭1細節網嘆：PChome哭了

網友諷刺PChome多年未解決UI問題，一名24歲的林睿庠（左圖）卻能打造超完善毒品平台。（翻攝自國發會臉書 / X）

▲網友諷刺PChome多年未解決UI問題，一名24歲的林睿庠（左圖）卻能打造超完善毒品平台。（翻攝自國發會臉書／ X）

圖文／鏡週刊

暗網毒梟竟是台大學霸，設計完整商城系統震撼各界！24歲台大資管系畢業生林睿庠，19歲時即於暗網架設毒品販售平台，設計精良、功能完善，3年間吸引逾20萬用戶、上千名毒販開店，營業額突破30億新台幣，最終遭FBI逮捕。

對此，財經網紅胡采蘋點出，此案最荒謬的不是販毒，而是「一個24歲小男生就能經營出比本土電商還強的UI/UX體驗，而多年來深受UI、UX困擾的PChome最後只能把3成股權賣給統一集團」。

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來自台灣、畢業於台大資管系的林睿庠，近日因涉嫌於暗網經營大型毒品交易平台遭美國FBI拘捕，案件震驚國際。據調查指出，該平台提供商品分類、用戶評價、交易保障、匿名問答、熱門排行榜與站內廣告收費功能，如同合法電商一般運作流暢，讓人難以想像背後竟是一場毒品交易的龐大利益鏈。

財經評論人胡采蘋就在臉書粉專發文點出「這才是最荒謬的地方」。她指出，此案最令人震撼的不只是毒品，而是該平台的使用者體驗與技術細節：「這個小男生在19歲時就做出了非常好用的網站介面，圖文並茂，詳細解說每種毒品的功效，有全網銷售熱門排行榜，還有官網推薦十大賣家，非常好用，吸引了20萬名消費者。」

林睿庠經營的毒品暗網平台介面完整，具熱門排行榜與匿名評價功能。（翻攝自美國司法部）

▲林睿庠經營的毒品暗網平台介面完整，具熱門排行榜與匿名評價功能。（翻攝自美國司法部）

胡采蘋感嘆，這些設計是許多合法電商苦求多年、卻始終無法落地的理想樣貌。林睿庠經營出的平台，有賣家買廣告、用戶能評價，完整「導購系統」震撼整個科技圈。

胡采蘋進一步指出，平台開放賣家投放廣告、提供促銷版位，甚至設計了客服與匿名問答系統，這正是近年MOMO與淘寶等大型平台才逐步實現的設計。

消息曝光後，不少網友震驚之餘也忍不住吐槽：「因為他是那行業的momo，沒人和他搶生意」、「PChome真的輸慘了」、「這不是缺UI/UX人才，是缺願意讓他們好好發揮的老闆」、「連毒梟都懂什麼叫用戶轉換率」、「合法電商輸給暗網平台，超諷刺」。

更有網友酸言酸語：「就是一個聰明的渾蛋，但本質還是渾蛋」、「這樣的平台拿去賣正規商品都會大紅大紫吧」、「當今天你的努力跟你的收入成正比的時候，大家都會盡心盡力做好細節」、「如果PChome能開1年2億的薪水請人，也能搞出這個水平」、「殺頭的生意，有人還是用心在經營UI」、「年輕人創業 vs 傳統電商打工仔，差別就在這裡」。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。


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