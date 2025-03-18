獨／飼主稱「比特犬會開窗」　關鍵7秒車窗畫面打臉！

記者張君豪／台北報導

設籍台北市大安區的徐姓比特犬飼主分別在6日、17日上午，均以自己租賃公司名下的皮卡客貨車載著比特犬Lucky外出，結果他的愛犬都在車輛行經路口停等紅燈時，自動打開車窗跳下車狂咬路邊停等紅燈的機車騎士，其中第一次行經萬美街時，遭咬傷的黃姓騎士（60歲）大腿經過縫合治療後卻引發感染潰爛，日前住院進行第二次清創手術，恐影響未來雙腿行走功能。

徐姓飼主面對警方及被害人質疑，強調是愛犬Lucky自行誤觸車輛電動窗開關才會跳車攻擊騎士，但警方檢索監視器畫面，6日上午8時許比特犬在車輛停等紅燈時，右後座車窗打開不到1秒鐘時間，比特犬便跳下車攻擊黃姓騎士，徐姓飼主下車察看前，還曾利用駕駛座中控功能關閉車窗。







▲臥龍街比特犬攻擊騎士案件、車窗搖下長達7秒顯示比特犬Lucky不在右後座上，打臉飼主說法。（圖說下同／翻攝畫面）

17日上午發生在臥龍街的比特犬襲擊事件則更加離奇，警方觀看監視器畫面，發現皮卡客貨車停等紅燈時，右後座車窗再度自動降下，但車窗降下時畫面顯示，比特犬Lucky並未在右後座，不可能碰觸到右後座車窗開關，直到車窗開啟7秒後，Lucky才出現在右後座，並跳出車外攻擊旁邊的騎士，而徐姓飼主更是等到10秒後才下車拉狗。騎士幾乎被攻擊長達半分鐘才在徐姓飼主和見義勇為騎士協力下脫困，被害騎士膝蓋被咬出幾個犬齒咬痕當場血流如注。

徐姓飼主堅稱是愛犬Lucky自己碰觸電動車窗開關「降下車窗」釀生咬人意外，但有習慣帶寵物外出的車主則透露，現在汽車都有後座兒童安全鎖，只要駕駛按下安全鎖開關，後座乘客無法自行打開車窗和車門；徐姓飼主在愛犬已有跳車亂咬人前科下，仍未開啟安全鎖，或把比特犬隔離在皮卡後車廂內，「車窗又常在關鍵時刻打開」，愛犬屢次當街咬人「在用車安全習慣及保護寵物犬常理上都說不過去」。

至於徐男是否有刻意放狗攻擊其他用路人企圖，則有待警方和動保處人員深入調查釐清。

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