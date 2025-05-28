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陸抗癌網紅千千離世！得年25歲　曾自曝長期不吃早飯...飲食不規律

▲大陸抗癌網紅千千離世，得年25歲。（圖／翻攝微博）

▲大陸抗癌網紅千千離世，得年25歲。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸25歲的抗癌網紅「千千」近日病逝，從被診斷出胃癌至離世，僅過了兩年，讓不少粉絲和網友們感到惋惜。千千曾在個人社群發文稱，自己長年飲食不規律、不愛吃早餐，為了減肥，甚至經常省略晚餐。抗癌期間，千千一直以樂觀積極的狀態，記錄著病情與日常，得到數萬粉絲的關注。直至今（2025）年3月，千千入住安寧病房後，仍定期發文記錄她最後的時光。

▲大陸抗癌網紅千千離世，得年25歲。（圖／翻攝微博）

《極目新聞》報導，網名「我超愛肉蟹煲（抗ai中）」的千千，於2024年3月確診低分化胃腺癌晚期，隨即接受胃部全切手術。不料，手術後一個月病情復發並出現腹膜轉移，最終於5月24日凌晨離世，得年25歲。

生前的千千以積極態度面對癌症，持續在個人社群記錄療程與生活點滴，她在4月28日發出最後一篇貼文，透露身體狀況日益虛弱，腹內腫瘤變大，清醒時間愈來愈少，連手機也提不起勁拿，「但還是想跟大家說說我現在的情況。」

千千在這篇貼文的文末提到，「我也不知道這會不會是最後一篇，先這樣吧.....」沒想到，這篇真成為千千在人世間的最後一次發文，雖然千千曾在評論區報過平安，但就此沒有再繼續更新抗癌日記。

千千曾直言，自己多年來作息不固定、三餐無節制，常吃辛辣食物，這些因素可能與罹癌有關。有專家指出，長期飲食不規律可能引發多種健康問題，包括心血管疾病、腸胃疾病與代謝紊亂，甚至提高死亡風險。

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