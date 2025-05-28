賴「不說」的兩岸關係　國台辦：「講什麼」也改變不了統一大勢

▲總統賴清德發表520執政周年談話，對於兩岸關係策略與展望十分模糊。（圖／記者林敬旻攝）

記者任以芳／北京報導

賴清德520談話「罕見」未提台海關係發展與展望，兩岸學者認為「不說」並非好事，顯示兩岸關係更加艱困難行。對此，大陸國台辦發言人陳斌華今（28）日也回應，「不管台灣地區領導人講什麼，怎麼講，都改變不了台灣是中國一部分的地位和事實，祖國終將也必將統一的歷史大勢。」

《東森新媒體ETtoday》記者提問，「賴清德520談話『罕見』未提台海關係發展與展望，而是著重強化台美關係。兩岸學者認為『不說』並非好事，顯示兩岸關係更加艱困難行，也有一派說法認為台灣『疑美論』與民調壓力等因素，賴有意降溫過激的兩岸論述，近期台海可能稍微緩和，但並非代表與對岸『妥協』。請問國台辦如何看待賴清德『不說』的兩岸關係？」

陳斌華首先指出，要再次強調，「台獨」分裂與台海和平水火不容，「對立對抗」與「交流對話」背道而馳，停止台獨挑釁行為，加強兩岸交流合作，台海緊張局勢才能緩和。

▲ 大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

陳斌華也強調，認同兩岸同屬一個中國，兩岸協商才能有對話。「不管台灣地區領導人講什麼，怎麼講，都改變不了台灣是中國一部分的地位和事實，改變不了兩岸關係向前發展的方向和步伐，更阻擋不了祖國終將也必將統一的歷史大勢。」

陳斌華指出，我們將全面貫徹新時代反解決問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，團結廣大台灣同胞，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，積極擴大兩岸交流合作，不斷深化兩岸融合發展，重新共同發展國家統一民族復興的美好生活問題。

另外，談及賴清德在520前夕拋出『兩岸併購論』，台灣方面認為「對岸應該主動來談？」

陳斌華指出，儘管海峽兩岸尚未統一，但中國的主權和領土同為中國，兩岸同屬一個中國的事實從未改變，完成國家統一是民族夙願，民族大義。

陳斌華稱，在一個中國的原則和主要的共識基礎上，我們願意同台灣各黨派各階級各階層人士，就兩岸關係和國家統一問題廣泛交換意見，開展深入協商，共同推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一進程。

