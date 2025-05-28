吳豊山提「傳話管道暢通」　國台辦：製造不認九二共識也能談的假象

▲海基會董事長吳豊山。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者任以芳、魏有德／北京－台北 連線報導

海基會董事長吳豊山日前在立院備詢時提到，「兩岸對話管道中斷，但傳話管道暢通。」在兩岸官方互動持續處於冰點的情況下，此言一出，引起輿論熱議。對此，大陸國台辦發言人陳斌華強調，「民進黨當局，不要再玩弄這種兩面手法，枉費心機，注定不會得逞，國台辦與陸委會的聯繫溝通機制，當然停擺。」

吳豊山在立院備詢時稱，沒有人（官方）授意我傳話，沒有主動要人去傳話，傳話人都是主動來找我，這是兩岸和平的方向，「很多人基於好意、基於協助的意思，主動找我說可以傳話，我說沒有人授權我跟對方傳話，可是因為我認為，對話管道中斷情況下，有人傳話只有好處沒有壞處。」

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

對此，陳斌華表示，「九二共識」是兩岸關係和平發展的共同政治基礎，是兩岸對話溝通機制的前提，「當前兩岸對話溝通機制停擺的原因眾所周知，解決的辦法清楚明瞭，只要民進黨當局承認九二共識，認同兩岸同屬一中，兩岸雙方就能開展對話協商。」

陳斌華強調，「民進黨當局一方面對兩岸人員往來和交流合作設置種種障礙，另一方面企圖製造不承認九二共識、兩岸也能協商對話的假象，這種兩面手法早已被兩岸同胞識破。」