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陸鎖定台灣駭客稱「能力三流」　國台辦：公開通緝堅決予以打擊

▲▼ 大陸國台辦發言人陳斌華（2025.5.28） 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸官媒昨天報導廣州一間科技公司遭到網路攻擊，公安機關調查後發現，該網路攻擊是來自台灣的駭客組織，並且稱能力屬於三流，我方立刻駁斥是「拼湊」的消息，其目的是恫嚇台灣民眾。對此，大陸國台辦發言人陳斌華今（28）日指出，大陸公安機關將堅決維護國家安全和企業、人民合法正當權益，「將依法依規對上述人員公開通緝，堅決予以打擊。」

陳斌華首先指出，大陸公安機關已經發佈了詳細的通報，「我沒有更多的可以補充的內容。」

接著，陳斌華表示，近年來在民進黨指使之下，台灣資通電軍「頻繁」對大陸網路系統破壞，宣傳台獨等活動，對大陸網陸空間安全等造成干擾，性質極其惡劣。

陳斌華強調，「下一步公安機關將堅決維護國家安全和企業、人民合法正當權益，依法對上述人員公開通緝，借助各類司法渠道，堅決予以打擊。」

大陸方面宣布查獲科技公司遭台灣駭客網路攻擊，並指稱是「民進黨當局」的駭客組織所為。隨後，被認為「助攻」偵破此案的大陸資安廠360集團創始人出面開嗆稱，台灣駭客組織「簡單粗暴」，能力屬於三流團隊水準。

對此，我國安局表示，中共對外各種網駭行為，已引發國際社會關注，成為全球資安威脅來源。中共為轉移焦點，不排除藉由操作不實資安訊息，混淆外界視聽，藉以掩飾相關網駭行為。

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