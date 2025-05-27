親子關懷延伸社會力　和逸飯店台南西門館捐900組物資助弱勢

▲和逸飯店•台南西門館總監吳玉菁代表捐贈900組兒童沐浴物資，世界展望會南區主任黃美珍回贈感謝狀，小朋友親手繪製卡片表達謝意。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

延續五月的溫馨氛圍，和逸飯店•台南西門館攜手世界展望會，27日捐贈逾900組兒童沐浴用品，回應「飢餓三十」人道行動，將親子友善理念從飯店延伸至社會，幫助在地受扶助家庭，飯店更預告六月將舉辦「寶寶運動會」系列活動，透過趣味互動傳遞家庭溫度。

和逸飯店•台南西門館27日與世界展望會台南分部合作舉辦捐贈儀式，由總監吳玉菁代表捐出逾900組親子沐浴物資，支援地方弱勢家庭。世界展望會南區主任黃美珍代表受贈，並回贈感謝狀。現場更由受贈家庭孩子們親手繪製卡片獻上謝意，筆觸雖童趣，卻真摯動人。

此次捐贈行動亦回應世界展望會「飢餓三十」人道救援計畫，飯店特別加碼贈送500張 Cozzi KITCHÉN 親子餐廳 50元折抵金，鼓勵民眾回應公益，也期望更多人透過日常參與關注社會角落的需要。吳玉菁表示：「親子旅宿不只是款待，更是一種連結社會的責任。」

延續對親子友善的投入，和逸飯店•台南西門館將於6月21日及22日舉辦「寶寶運動會」系列活動，包括「爬行比賽」及「搬搬樂比賽」，活動以親子暖身操揭開序幕，並設計趣味闖關機制，每場比賽冠軍可獲得品牌尿布一箱。報名費每組799元，含參加資格與美味餐盒，報名專線為06-702-6699。