妃妃鐵馬隊端午騎進台南37區　祈福台灣民主東山再起

▲立委陳亭妃於台南府城隍廟前宣佈鐵馬祈福行動，號召民眾端午節連假一同騎進37區，為台灣民主集氣。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

端午連假將至，台南除了粽香四溢，也將迎來一場民主集氣行動，立法委員陳亭妃27日上午於中西區府城隍廟前宣佈，「顧台灣護民主妃妃鐵馬隊」將於5月30日至6月1日展開單車環台南行動，騎遍全市37區，象徵集結地方民主力量，聲援全台罷免藍委行動。

陳亭妃強調，首日將從東山出發，象徵「東山再起」，盼為台灣民主注入新動能，也替民進黨提振士氣。

「台南是民主聖地，更是眾神之都！」陳亭妃指出，台南不僅是總統賴清德的政治故鄉，2024總統大選更創下全國最高投票率，再次證明這座城市的民主根基深厚。妃妃鐵馬隊此次行動，將沿途拜訪在地宮廟，結合宗教祈福與民主行動，祈求風調雨順、國泰民安，並傳遞「民主不能被沒收」的堅定意志。她直言，藍白聯手亂政、凍結預算，已嚴重破壞民主機制，罷免藍委的行動勢在必行。

這不是妃妃第一次「騎出台灣味」。陳亭妃回顧過往，包括2021年「騎動公投宣傳」、以及2022年「台灣正青鐵馬前行」行動，都成功串聯南北民主戰線，發揮「南氣北補」的行動能量。她呼籲，「顧台灣、護民主，我們一定要走出去、騎出去、挺出來！」盼全民齊心參與，讓罷免行動成為改變政治文化的契機，真正實踐人民作主的民主價值。