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85歲老翁吃粽子「住進ICU」！醫師示警口腔危機：失智風險增

▲▼營養師提醒「4類人」吃粽要注意 。（圖／Pixabay）

▲85歲爺爺吃粽子，結果不慎噎到。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

端午節將至，85歲李姓老翁與家人團聚吃粽子，卻因吞嚥困難導致誤嚥、引發吸入性肺炎，住進加護病房一週。醫師指出，李爺爺患有「口腔肌少症」，因自然牙稀少、假牙不穩，咀嚼與吞嚥功能衰退，誤以為「配水吃粽」能減少噎食風險，反而釀禍。專家呼籲，口腔衰弱將成高齡社會重大隱憂，應及早介入預防。

根據高雄醫學大學與中華長照暨偏鄉醫療基金會發布的研究，台灣即將於2025年邁入超高齡社會，60歲後肌肉質量每年流失1%至2%，其中口腔肌肉退化更容易被忽略。研究發現，高達51.58%中高齡者自然牙存留少於20顆、逾九成口腔協調與舌壓檢測未達標，代表基本咀嚼與吞嚥功能恐已退化，進一步增加吸入性肺炎、營養不良等風險。

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為預防口腔肌少症與其帶來的健康危機，研究團隊推動「健口操」介入方案，內容包括唇部運動、舌頭活動、咀嚼訓練與吞嚥協調動作，每天兩次、每次五分鐘、為期八週。研究結果顯示，參與者的舌尖與舌根肌力平均提升16.36%，原有三項以上口腔衰弱指標者從90人降至71人，顯示復健成效顯著。

▲▼專家教你「吃粽不發胖」原則 。（圖／Unsplash）

▲85歲爺爺吃粽子，結果不慎噎到。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

高雄醫學大學大南方咀嚼吞嚥健康產業人才培育基地營運長、醫師陳俊鴻指出，口腔肌少症不僅影響進食與營養吸收，更與全身健康息息相關。口腔衰弱者發生跌倒的機率增1.55倍、失智風險增1.8倍、罹患全身性肌少症與死亡率也明顯提高。常見症狀包括進食速度變慢、吞嚥異常、牙齒鬆動、口臭及說話困難，嚴重者甚至「因噎廢食」，進一步惡化身體機能。

專家呼籲，口腔健康是維持生活品質與延緩老化的關鍵，「吃得下才能活得好」。未來將持續推動健口操數位教材、培訓社區衛教師，建立完整的高齡營養與口腔健康照護體系，強化民眾預防意識，從社區著手提升中高齡者的口腔機能與生活自理能力。

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