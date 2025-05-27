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25歲脫北女「幻想真愛」卻被賣中國男！　嚇得只穿內衣半裸逃亡

▲▼北韓女生,北韓女人,北韓女。（圖／達志影像／美聯社）

▲許多脫北女性曾遭遇人口販賣與性剝削。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

聯合國20日在紐約總部針對北韓人權議題召開高層會議，除了高層官員出席外，會中也邀請多名脫北女性現身說法，揭露她們在脫北逃亡過程中遭到的人口買賣與性剝削的經歷。有一名25歲的北韓女子在被賣給中國男性當老婆後遭到虐待，最終在半夜只穿著內衣就逃跑，才成功脫離魔爪。

根據《每日北韓》報導，針對聯合國的指控，北韓「朝鮮人權研究協會」23日表達強烈反彈，並聲稱「美國、南韓等敵對勢力以虛偽的人權團體為幌子，惡意抹黑我國人權現況」，痛批這是一場政治操作。不過當時有許多遭到人口買賣的脫北女性直接現身說法。

一名曾在中國被人口販賣的受害脫北女性金恩珠（音譯）在會議中指出，自己與姐姐當年被以2000元人民幣（約新台幣9000元）的價格賣掉，姐姐甚至在被綁架與性侵後，遭丟棄在路邊。

另一位曾經差點被賣給中國男子的脫北女子朴貞花（音譯）則指出，通常被人口買賣的都是在北韓社會最底層的人，當時她曾幻想逃到中國後，可以遇到好男人，還能夠吃白飯果腹，因為她在北韓時曾聽聞，在中國連家畜都是吃米。但是她與其他6名北韓女性前往中國時，卻被塞進裝滿木材的貨櫃車，在12小時的運送途中，大家只能緊握雙手、唱歌壯膽，因為真的「以為自己會被殺了」。

在中國生活16年的脫北女子崔玉世（音譯）本身雖然不是人口販賣的受害者，但她身邊不少朋友都是被賣給中國男子。她提到，一名朋友被賣給中國人後，丈夫為了防止她逃跑，還替她上腳鐐。而她自己25歲的姪女則是在脫北後，被賣給中國男人當妻子，逃跑當時全身只穿著內衣，最終在2014年成功抵達南韓。

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