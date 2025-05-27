南韓2前代理總統限制出境！　涉嫌內亂「傳喚調查10小時」返家

▲ 南韓前國務總理韓悳洙。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓警方27日表示，已對涉嫌內亂的前代理總統、國務總理韓悳洙及前經濟副總理兼企劃財政部部長崔相穆採取禁止出境措施，據悉自本月中旬便開始實施。

根據《韓聯社》，警察廳國家偵查本部緊急戒嚴特別偵查小組前一天以嫌疑人身分傳喚韓悳洙、崔相穆及前行政安全部部長李祥敏到案，調查持續約10小時。警方計畫以前總統尹錫悅證詞為中心檢視審問內容，多方討論後續調查與進一步措施。

警方27日證實韓悳洙及崔相穆已被禁止出境，李祥敏則自去年12月就被禁止出境，如今再度延長。因阻止尹錫悅被捕涉嫌妨礙特殊公務執行的前總統警護處處長朴鐘俊、前次長金成勳、警護本部長李光宇（音譯）等警護處高層，禁止出境處置本月也被延長。

警方近期分析從警護處取得的總統室國務會議室內部及總統辦公室走廊監視器影像，正追問他們對收到戒嚴相關文件等過程是否曾做出虛假陳述。繼禁止出境後又進行傳喚調查，預料警方後續調查將進一步加強力道。

韓悳洙今年2月6日出席國會聽證會時聲稱，自己在尹錫悅頒布戒嚴當下完全不知道戒嚴令文件的存在，直到通過解嚴的國務會議過後回到辦公室，才發現西裝後面口袋中有相關紙條。

尹錫悅疑似曾向崔相穆傳達內容有關建立緊急立法機構的紙條，崔相穆此前則聲稱，確實有人給他摺過的紙條，但因內容與戒嚴有關他決定忽視，因此直接蓋住紙條，並未翻看內容。

而李祥敏2月11日以證人身分出席尹錫悅彈劾案審判，否認尹錫悅曾指示將媒體斷水斷電，僅稱曾在總統辦公室遠遠看過幾張紙條，上頭寫著「消防廳斷水」、「斷電」等內容。

警方近期分析警護處提交的秘密手機過程中，還掌握到尹錫悅、前國家情報院第一次長洪壯源、前首爾警察廳廳長金峰植相關用戶資訊被遠端刪除，目前不確定是受誰指示，但不排除是尹錫悅或金成勳在背後操控的可能。