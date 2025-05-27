　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓2前代理總統限制出境！　涉嫌內亂「傳喚調查10小時」返家

▲▼南韓國務總理韓悳洙復職。（圖／路透）

▲ 南韓前國務總理韓悳洙。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓警方27日表示，已對涉嫌內亂的前代理總統、國務總理韓悳洙及前經濟副總理兼企劃財政部部長崔相穆採取禁止出境措施，據悉自本月中旬便開始實施。

根據《韓聯社》，警察廳國家偵查本部緊急戒嚴特別偵查小組前一天以嫌疑人身分傳喚韓悳洙、崔相穆及前行政安全部部長李祥敏到案，調查持續約10小時。警方計畫以前總統尹錫悅證詞為中心檢視審問內容，多方討論後續調查與進一步措施。

警方27日證實韓悳洙及崔相穆已被禁止出境，李祥敏則自去年12月就被禁止出境，如今再度延長。因阻止尹錫悅被捕涉嫌妨礙特殊公務執行的前總統警護處處長朴鐘俊、前次長金成勳、警護本部長李光宇（音譯）等警護處高層，禁止出境處置本月也被延長。

警方近期分析從警護處取得的總統室國務會議室內部及總統辦公室走廊監視器影像，正追問他們對收到戒嚴相關文件等過程是否曾做出虛假陳述。繼禁止出境後又進行傳喚調查，預料警方後續調查將進一步加強力道。

韓悳洙今年2月6日出席國會聽證會時聲稱，自己在尹錫悅頒布戒嚴當下完全不知道戒嚴令文件的存在，直到通過解嚴的國務會議過後回到辦公室，才發現西裝後面口袋中有相關紙條。

尹錫悅疑似曾向崔相穆傳達內容有關建立緊急立法機構的紙條，崔相穆此前則聲稱，確實有人給他摺過的紙條，但因內容與戒嚴有關他決定忽視，因此直接蓋住紙條，並未翻看內容。

而李祥敏2月11日以證人身分出席尹錫悅彈劾案審判，否認尹錫悅曾指示將媒體斷水斷電，僅稱曾在總統辦公室遠遠看過幾張紙條，上頭寫著「消防廳斷水」、「斷電」等內容。

警方近期分析警護處提交的秘密手機過程中，還掌握到尹錫悅、前國家情報院第一次長洪壯源、前首爾警察廳廳長金峰植相關用戶資訊被遠端刪除，目前不確定是受誰指示，但不排除是尹錫悅或金成勳在背後操控的可能。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
548 3 1411 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「蕭」太難寫？馬文君罷免案遭剔除千份連署書
山東化工廠大爆炸「驚現蘑菇雲」！　當地醫院傳人滿為患
母親成冰冷遺體…兒相驗崩潰痛哭
撞擊畫面曝光！74歲翁北市倒車暴衝
獨／家寧爆Andy劈腿多女！對峙音檔內容曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

25歲脫北女「幻想真愛」卻被賣中國男！　嚇得只穿內衣半裸逃亡

南韓2前代理總統限制出境！　涉嫌內亂「傳喚調查10小時」返家

犯下性侵謀殺！美前警局長「變裝越獄」　當局：極度危險

被鱷魚狠咬手臂　狂暴男突然失心瘋衝向警察「當場被擊斃」

印尼13歲少年「跳河撿足球」！鱷魚狠咬拖下水　屍體全是傷

南海海槽地震「2030年代」必發生！　專家：日本將退回江戶時代

加薩11歲網紅喪命！「微笑救人」奔波難民營　遭以軍空襲炸死

阿爾卑斯山冰川「90億噸土石崩塌」！　當局急撤300人

金錢買得到幸福！　專家：花錢在「這8件事物」千萬別內疚

1歲嬰全身咬痕、瘀青！　巴西19歲生父「懷疑非親生」虐待致死

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

防彈j-hope來台灣剛唱完　車上直播「突遇酒測臨檢」

【我開我的！你閃你的？】轎車迎面駛來險撞斑馬線行人

#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據

【韓國大叔超會跳】舉重奪金後立馬跳起三振舞！太可愛啦 #世壯運

玉澤演來台開深V 　驚喜翻唱〈跳樓機〉

依依婚禮誓詞逼哭納豆「怎麼可能有人不喜歡你」

家寧再PO真相Part 2　「眾量級頻道收益都是Andy操作」

家寧爆Andy「劈腿多女」　 握證據：都是真實內容

❤納豆依依大婚❤　她告白：沒有你，我也活不下去

25歲脫北女「幻想真愛」卻被賣中國男！　嚇得只穿內衣半裸逃亡

南韓2前代理總統限制出境！　涉嫌內亂「傳喚調查10小時」返家

犯下性侵謀殺！美前警局長「變裝越獄」　當局：極度危險

被鱷魚狠咬手臂　狂暴男突然失心瘋衝向警察「當場被擊斃」

印尼13歲少年「跳河撿足球」！鱷魚狠咬拖下水　屍體全是傷

南海海槽地震「2030年代」必發生！　專家：日本將退回江戶時代

加薩11歲網紅喪命！「微笑救人」奔波難民營　遭以軍空襲炸死

阿爾卑斯山冰川「90億噸土石崩塌」！　當局急撤300人

金錢買得到幸福！　專家：花錢在「這8件事物」千萬別內疚

1歲嬰全身咬痕、瘀青！　巴西19歲生父「懷疑非親生」虐待致死

嘉義吳鳳廟遭竊！神桌、香爐、燭臺都搬光　網猜「識貨的人」

隱藏雙連埤山谷的秘境釣魚餐廳！超鮮活魚料理還有鱘龍魚能現釣

25歲脫北女「幻想真愛」卻被賣中國男！　嚇得只穿內衣半裸逃亡

紅包塞嘴！8旬婦「照顧50年崩潰」悶死病兒　獲家人諒解法院輕判

藍心湄扯壞關韶文袋子...事後1舉動太狂　「他嚇到跪下」險哭出來

吃到飽「1美食」超多人夾！　一票點頭：平常很少吃到

甲山林推「帝寶」再提讓利價　祝文宇：按行情每坪砍20萬

長年照顧中風母！台南男尖刀捅胸刺死她　國民法官判20年

藥頭駕車衝撞逃逸！警連開4槍逮男女通緝犯　搜出2公斤毒品

宜蘭太平山6月大客車、國光客運復駛　開園時間、交管一次看

【小狗掛件？】獸醫忙著忙著才發現...手裡怎麼長出一隻狗？

國際熱門新聞

馬克宏遭妻巴臉　本人回應了

男大生失蹤52年　靈媒早預言骸骨位置

32歲跳傘正妹「故意不開傘包」重摔死亡！

她玩遍64國「點名日本」不想再訪　原因曝

專家：南海海槽地震「2030年代」必發生

21歲妻竟變繼女！老公愛上守寡岳母偷情生子　離婚再娶成繼父

三上悠亞「單穿深藍蕾絲」羞問1句話　粉絲全歪樓

人妻上網　發現醫生尪穿女裝拍A片

花錢在這8件事物上　千萬別內疚

東京大學宣布「接收哈佛國際生」！

以色列轟炸加薩學校54死　孩童淪焦屍

川普傳籌900億台幣買比特幣　媒體集團回應了

帳戶多出1千萬！24歲女爽花百萬下場慘了

即／費城大規模槍擊「至少2死8傷」

更多熱門

相關新聞

違停露餡！男酒駕狡辯拒測恐噴20萬

違停露餡！男酒駕狡辯拒測恐噴20萬

高雄市27歲的黃姓男子，日前（25日）深夜在旗津區一處路口，因紅線違停，遭警方盤查，黃男渾身酒氣辯稱剛上車準備找代駕，企圖規避追查，但他的謊言被警方當場拆穿，眼見無法抵賴，直接拒絕酒測。這下黃男不僅面臨最高新臺幣20萬4千9百元的鉅額罰鍰，車輛也當場遭到移置保管。

即／費城大規模槍擊「至少2死8傷」

即／費城大規模槍擊「至少2死8傷」

屏東婦找不到包包以為掉超商　真相令人噴飯

屏東婦找不到包包以為掉超商　真相令人噴飯

屏東男手遭割傷血流如注！急奔派出所求救

屏東男手遭割傷血流如注！急奔派出所求救

不是台灣！OpenAI選首爾設亞洲辦公室

不是台灣！OpenAI選首爾設亞洲辦公室

關鍵字：

南韓警方前總統禁止出境內亂

讀者迴響

熱門新聞

女高中生遭撞倒性侵　男認了仍判無罪定讞

快訊／韓69歲國民演員崔廷宇離世

台大學霸是國際毒梟！　貧戶子買「天母豪宅」奢華生活曝

墾丁「1.4萬調酒」內幕　是朋友被請76杯Shot

家寧爆Andy交往期間「劈腿多女」握對話錄音證據

新娘控婚禮被綠營硬闖！新郎親友團狂打臉

梅雨季最強鋒面要來了！冷雨彈猛炸全台時間曝

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

即／父遊法國「失聯24小時」找到了　兒報喜訊

24歲女自撞亡有酒精反應　抽眼球液精確檢驗

獨／特斯拉跑Uber養2娃　高保費逼單親爸「裸奔」上路

台大毒梟月撈1.6億　落網家書吐心聲

精準算中花蓮地震！命理師再預言「6／6前注意4災難」

啦啦隊女神「當富商小三」懷孕　囂張4舉動曝光

16歲少女「男模店欠巨款」　被逼到澎湖當八大小姐

更多

最夯影音

更多

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

防彈j-hope來台灣剛唱完　車上直播「突遇酒測臨檢」

【我開我的！你閃你的？】轎車迎面駛來險撞斑馬線行人

#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據

【韓國大叔超會跳】舉重奪金後立馬跳起三振舞！太可愛啦 #世壯運

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面