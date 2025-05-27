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南海海槽地震「2030年代」必發生！　專家：日本將退回江戶時代

▲▼ 日本規模7.6地震。（圖／路透）

▲日本能登2024年1月1日發生規模7.6地震，輪島市災情最為慘重。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

日本地震學界近日再度發出警訊，地球科學專家、京都大學名譽教授鎌田浩毅直言，「南海海槽大地震」在2030年代發生幾乎是必然的，更嚴重的是，這場地震極可能觸發富士山火山爆發，帶來毀滅性災害，「現代日本恐怕將瞬間回到江戶時代。」

根據MINKABU報導，鎌田指出，日本目前認定的活火山多達111座，其中包含曾在地震後活動的箱根山與草津白根山等地，而自2011年東日本大地震以來，富士山下方的岩漿庫已經變得不穩定，如今已進入「噴發待命」狀態，隨時可能爆發。

鎌田提到，江戶時代1707年南海、東南海、東海三個地震帶連動發生規模9的「寶永大地震」，而在這場地震發生49天後，富士山出現200年以來首次大噴發，也就是歷史上著名的「寶永噴發」，造成橫濱火山灰堆積達10公分、江戶地區（今東京）堆積5公分。

鎌田表示，如果富士山再次噴發，現代都市若遭遇火山灰襲擊，電力、自來水、瓦斯等基礎設施會全面中斷，經濟活動、交通、通訊也會停擺，社會生活將會退回到「彷彿江戶時代」的水準。

日本內閣雖曾估算過一場與寶永噴發規模相當的火山爆發，可能造成約2兆5千億日圓損失，但學界普遍認為這數字過低。若加上與南海地震同步發生的複合災害，整體損失恐怕高達數十兆日圓。

富士山自1707年寶永噴發後，已沉寂逾300年，遠遠超過過去平均50至100年的噴發間隔，顯示其下方已可能積蓄龐大岩漿，一旦釋放，後果不堪設想。

模擬數據也顯示，一旦富士山大規模噴發並持續15天，靜岡御殿場市每小時可能降灰1至2公分，累計厚達120公分；橫濱最終也會堆積10公分；甚至東京新宿區也難倖免，預估會有超過1公分火山灰覆蓋。

噴發後10天內，即便是距離富士山超過100公里的首都圈地區，也會開始受到影響。屆時，公路、鐵路、機場、電信、金融等各方面都可能陷入停擺狀態，造成大規模社會與經濟混亂。

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南海海槽地震「2030年代」必發生！　專家：日本將退回江戶時

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