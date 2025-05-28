日本前世界級拳王激戰後「昏迷擂台」　緊急送醫進行開顱手術

▲日本籍前輕量級拳王重岡銀次郎突然昏倒、失去意識。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

來自日本的前世界最輕量級拳王重岡銀次郎，日前在日本大阪迎戰菲律賓籍的現役拳王杜蘭（Pedro Taduran），兩人激戰12回合、難分難捨。不過，正當裁判宣布由杜蘭獲勝後，坐在角落椅子上休息的重岡銀次郎突然昏倒、失去意識，緊急送醫進行開顱手術，目前仍躺在加護病房內，將依規定強制退役。

根據日媒《朝日新聞》、《Daily Sports》，現年25歲的日本籍前世界最輕量級拳王重岡銀次郎，24日在大阪國際展覽中心（INTEX大阪）參加由國際拳擊聯合會（IBF）所舉辦的冠軍賽，迎戰菲律賓籍現役拳王名將杜蘭，豈料在和對方激戰12個回合後卻突然昏迷、失去意識，緊急送醫接受開顱手術，院方診斷罹患急性硬腦膜下血腫。

日本拳擊協會（JBC）本部事務局長安河內剛受訪時透露，重岡銀次郎被院方診斷罹患急性硬腦膜下血腫，已經送醫完成開顱手術，目前仍躺在大阪某醫院的加護病房接受治療，至於本人則因麻醉藥效未退而持續沉睡中，而是否能夠脫離險境，還得經過一周的觀察才能得知。

對此，安河內剛的表情相當沉痛，表示祈禱重岡銀次郎能夠儘快痊癒。據悉，先前日本拳擊界曾發生過悲劇，年僅23歲的拳擊手穴口一輝於2023年12月出賽時，遭判定輸掉比賽後突然昏迷失去意識，緊急送醫後同樣被判定為右硬腦膜下血腫，在接受開顱手術一個月後仍於2024年2月離世。

由於重岡銀次郎受重傷、且經過開顱手術，將依照日本拳擊協會規定強制退役。

報導指出，重岡銀次郎在激戰12個回合後，當他聽到裁判宣布由杜蘭獲勝後，坐在角落椅子上的他突然失去意識、雙眼緊閉，且身體傾斜，送往等候室時已無法與他人對話。