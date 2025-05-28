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川普警告普丁「玩火」　俄高層回嗆：真正該怕的是第三次世界大戰

▲美國總統川普（Donald Trump）與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）場邊交談。（圖／路透社）

▲川普再度公開點名普丁行為瘋狂如同玩火。（圖／路透社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）近日火力全開，再度公開點名俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）行為瘋狂如同玩火。不過，對此俄羅斯高層也火速反擊直嗆，「唯一真的糟糕的事，是第三次世界大戰，我希望川普真的明白這點。」

川普日前在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，「如果不是我，俄羅斯現在可能已經發生很多非常糟糕的事。他（普丁）正在玩火！」儘管他沒有明說「糟糕的事」指的是什麼，也未提出具體的威脅內容，但明顯對普丁近期的軍事行動表達強烈不滿。

對此，俄羅斯安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）28日在X上發文回應川普的言論，語氣帶刺地寫道，「關於川普說普丁『玩火』，還會有『真的很糟糕的事』發生在俄羅斯——我只知道一件真正糟糕的事，那就是第三次世界大戰（WWIII），我希望川普明白這點！」

這番話被外界解讀為俄方針對美國可能加重制裁的強烈回擊，也顯示出俄美關係在烏俄戰爭延燒下日益緊張。

近來俄羅斯加大對烏克蘭的軍事攻勢，不僅動用創紀錄的無人機數量進行攻擊，也讓原已停滯不前的和平談判更加渺茫。

根據《華爾街日報》與CNN報導，川普正在考慮最快本週對俄國宣布新一波制裁，但同時也透露「可能會改變主意」。

川普25日受訪時也強調，他絕對會考慮擴大對俄制裁，藉此進一步施壓普丁政府。他並指出，美國不排除用更強硬的經濟手段孤立俄羅斯，以逼迫其調整在烏克蘭的軍事路線。

白宮目前尚未針對川普與梅德韋傑夫的言論做出正式回應。

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