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美智庫示警：川普晶片關稅10年虧42兆　中國趁勢主導AI

▲▼美國晶片,中國晶片,晶片。（圖／路透）

▲川普若開徵晶片關稅，不僅將對美國經濟造成嚴重衝擊，也可能意外促使中國在全球半導體與AI產業中取得主導地位。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普日前再度拋出對中國與全球科技供應鏈的強硬政策，威脅對進口半導體課徵25%高額關稅，引發國際社會高度關注。華府智庫最新報告直指，若這項政策持續實施10年，不僅將對美國經濟造成嚴重衝擊，也可能意外促使中國在全球半導體與AI產業中取得主導地位。

根據《中央社》報導，資訊技術與創新基金會（ITIF）最新發布的研究報告指出，若美國總統川普（Donald Trump）所提的25%半導體關稅正式上路並持續10年，美國GDP將累計損失高達1.4兆美元（約新台幣42兆元），相當於第十年國內生產總值的4.8%。

首年經濟成長率就可能下滑0.18%，而隨著半導體成本飆升，汽車售價恐將上漲最多1000美元，直接衝擊消費者荷包。

報告指出，這樣的高關稅將迫使美國重要產業面臨壓力，包括AI與電動車等仰賴大量晶片的領域。尤其AI模型訓練成本將顯著上升，導致美國在全球AI競爭中陷入劣勢。與此同時，中國則可能成為這場貿易博弈中的最大受益者。

報告強調，北京當局持續對本國AI與半導體產業大舉補貼，使中國企業不必面對與美國同等的成本壓力，有機會趁勢擴大市佔，甚至反超美國，掌握未來科技的話語權。

除了AI產業，半導體對美國汽車工業也具有關鍵地位，報告內容提到，若晶片成本增加，製造商將被迫抉擇，要麼吸收成本、要麼轉嫁給消費者，或如川普所提倡，尋求在地生產替代進口晶片。

然而，目前美國本土晶片產業仍在發展初期，全球僅12%的半導體來自美國，若強行轉向國產供應鏈，恐重演新冠疫情期間供應鏈崩潰的慘況。

ITIF進一步預估，到2030年，每輛汽車所需的半導體價值將飆升至4000美元，是2020年的八倍，對電動車產業而言衝擊尤鉅，因為其使用的晶片數量是傳統車款的20倍之多。

在此敏感時機下，台積電（TSMC）也表達立場，該公司位於亞利桑那州的子公司已於本月初向美國商務部遞交意見書，呼籲華府審慎考慮半導體關稅對整體供應鏈與安全利益的影響，並盼能獲得稅務豁免。

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