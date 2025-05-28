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川普擬對俄羅斯實施新制裁　批評普丁正在玩火

▲▼美俄關係破冰，圖為2019年6月，時任美國總統川普和俄羅斯總統普丁在日本大阪的G20峰會上見面。（圖／路透）

▲美國總統川普（右）和俄羅斯總統普丁（左）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

美國總統川普（Donald Trump）近日再度公開批評俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin），指責他在烏俄和平談判陷入僵局後的行為「徹底瘋了」。川普透過自家社群平台「真實社群」（Truth Social）強調，普丁正在「玩火」，並暗示俄羅斯可能遭受更嚴厲的制裁。

川普在貼文中表示：「如果不是我，俄羅斯可能已經發生很多非常糟糕的事，我是指非常糟糕的事。他正在玩火！」然而，他並未進一步說明所指的「糟糕的事」具體內容，也未提出明確威脅。針對川普的言論，白宮尚未回應法新社的置評請求。

俄羅斯近日加大對烏克蘭的攻勢，包括動用創紀錄數量的無人機進行攻擊，這使得烏俄和平談判的前景更加黯淡。川普對此表達高度不滿，並考慮對莫斯科祭出新一波制裁。根據《華爾街日報》和美國有線電視新聞網（CNN）的報導，川普最快可能在本週宣布相關制裁措施，但也透露他可能會改變主意。

川普在25日接受媒體訪問時表示，他「絕對」有在考慮擴大對俄國的制裁，進一步施壓普丁政府。此舉被外界解讀為美國試圖加強對俄羅斯的經濟與政治孤立，以促使其改變在烏克蘭的行動策略。

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