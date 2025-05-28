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國際奧會宣布　俄羅斯隊仍禁止參賽2026冬季奧運

▲▼2026冬季奧運米蘭會場。（圖／達志影像／美聯社）

▲2026冬季奧運米蘭會場。（圖／達志影像／美聯社）

記者許力方／綜合報導

國際奧林匹克委員會（IOC）26日宣布，俄羅斯國家隊仍被禁止參加2026年冬季奧運，包括俄羅斯強隊「男子冰上曲棍球」代表隊將無法參加明年在義大利舉辦的比賽。這項禁令是因俄2022年入侵烏克蘭事件而受到的制裁。

國際奧會的聲明是針對俄羅斯媒體報導，稱俄國冰球主管單位已經與國際冰上曲棍球總會（IIHF）討論義大利冬奧的賽事。聲明指出，國際奧會認為俄籍運動員禁賽建議仍然有效，而這項建議的依據，是基於「個別中立運動員無法被視為一支隊伍」的定義。

2024年巴黎奧運，有部分俄羅斯、白俄羅斯的運動員經國際奧會嚴格審查，獲准以中立身分參賽，他們沒有代表兩國出賽，也沒有使用國旗和國歌，而是以中立運動員身分參賽，目前所有俄國隊伍仍遭全面禁止參賽。

5月初時，國際滑冰聯盟批准了4名俄羅斯花式滑冰運動員以「中立」身分爭取2026冬奧參賽資格，包括17歲俄羅斯全國冠軍Adelia Petrosian。

俄羅斯男子冰球隊曾在2018年平昌冬奧奪金，2022年北京冬奧摘銀，這次國際奧會聲明強調，俄羅斯禁令建議依然有效，而國際冰球總會也已確認將遵循禁令。

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