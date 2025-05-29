俄大規模空襲烏　川普：2週內可知普丁是否敷衍美國

▲美國總統川普與俄羅斯總統普丁 。（圖／達志影像／美聯社）



記者葉國吏／綜合報導

俄羅斯近日對烏克蘭展開大規模攻勢，引發美國總統川普不滿。他表示，未來兩週內將能確認俄國總統普丁是否在敷衍美國，並強調美方目前專注與普丁交涉。至於是否參加烏、俄、美三方會談，他透露若有必要，將不排除親自出席。

俄羅斯於25日空襲烏克蘭，造成13人死亡，隨後再度出動355架無人機並發射飛彈，創下2022年全面入侵以來最大規模的無人機攻勢。此舉引來川普罕見批評，他直言對俄方行動「非常不滿」，並強調不會容許類似情況持續發生。

川普今日在白宮接受媒體訪問時，針對普丁是否有意結束俄烏戰爭表示，目前尚無法判斷，但預計兩週內就能知曉其真實態度。他警告，若普丁真的在「耍美國」，美方將採取不同的回應策略。此外，川普透露，其特使魏科夫已強硬與俄方交涉，但他尚未看到任何具體進展。

對於俄羅斯在談判期間持續攻擊烏克蘭，川普坦言感到失望，並批評此行為令人無法接受。他重申，自己不希望看到火箭襲擊城市，並考慮加強對俄制裁。然而，川普解釋之所以未立即採取行動，是因為擔心制裁可能影響和平談判的進程。

另一方面，烏克蘭總統澤倫斯基日前提議舉行烏、俄、美三方和平峰會，但遭莫斯科方面拒絕。川普被問及是否可能與澤倫斯基及普丁共同商談時表示，若情勢需要，他願意參與，但目前仍集中精力與普丁直接交涉。

川普自今年1月底重返白宮以來，持續推動俄烏永久停火。然而，俄方至今尚未做出重大讓步，戰爭已延燒超過3年，和平前景依然渺茫。