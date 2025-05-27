知本百公頃土地閒置多年　議員建議引進高科技產業帶動發展

▲台東縣議員陳宏宗籲引入台積電高科技產業翻轉命運。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

位於台東知本地區的一處超過百公頃土地，多年來屢次規劃開發卻未能實現，近期因太陽能光電案面臨解約，縣府可能須返還高達1.1億元的保證金，讓這塊土地再次陷入閒置狀態，引發地方關注與討論。台東縣議員陳宏宗呼籲，應重新盤點土地潛力，積極評估高科技產業進駐的可行性，為地方經濟尋求突破口。

陳宏宗指出，該地原曾歷經捷地爾開發案，之後也規劃設置棒壘球場及光電設施，但相關計畫皆未順利落實，使得土地多年來處於荒廢狀態。他認為，知本擁有優良地勢與自然條件，不該再長期處於低度利用，應朝更具未來性的產業方向發展。

對於部分保育團體認為該區屬於濕地保育範圍，陳宏宗表示，實際上並非全區皆為濕地，開發與保育應取得平衡，地方建設不應全面受限。他進一步建議，縣府應主動將該地視為高科技產業的潛在基地，並以爭取「台積電設廠台東」作為目標願景之一。

「如果屏東都能爭取台積電設廠，台東為何不行？」他指出，現代交通便利，距離已非設廠最大障礙，反而台東的乾淨空氣、優美環境及宜居條件，對提升企業員工生活品質與工作效率具加分效果，有望打造生活與產業共融的典範基地。

他呼籲縣府展現更強烈的企圖心，積極與中央政府、高科技企業接觸與溝通，主動行銷這塊具備潛力的土地，「讓更多人知道，台東有機會成為下一個產業重鎮。」

對於設廠議題，縣長饒慶鈴則表示，過去台積電慈善文教基金會長期投入台東公益，縣府可考慮透過該基金會進行初步聯繫，評估設廠的實際可行性，後續若有進展將再向縣民報告。