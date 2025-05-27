兒童微笑計畫跨海登綠島　牙醫團隊守護口腔健康

▲牙醫與早療資源齊下守護偏鄉孩童健康。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為強化偏遠地區兒童的健康照護與發展支持，台東縣政府攜手台灣兒童發展早期療育協會及邱宏正牙科診所，近日將「兒童微笑計畫」推展至離島綠島，結合發展遲緩篩檢與牙科保健，為當地孩童帶來多元且貼近需求的健康服務。

此次活動於綠島活力站熱烈展開，特別設計寓教於樂的兒童劇，藉由生動情境宣導正確潔牙觀念與預防蛀牙的重要性，吸引孩童專注參與。現場同步提供口腔健康檢查、氟化物塗抹及牙科諮詢等服務，讓參與家庭獲得實用的保健知識與實質支持。

台東縣政府社會處長陳淑蘭表示，縣府持續推動早期療育服務，透過與民間專業團體合作，將資源深入偏鄉社區。除了定期辦理發展篩檢，近年更結合眼科醫療資源進行視力檢查，今年則首度加入牙科團隊，前往綠島等離島地區，提供學齡前兒童免費牙科照護，擴大服務面向，落實全人健康照護。

社會處補充，此次服務對象涵蓋0至6歲學齡前兒童與國小學生，共計13名孩童完成口腔檢查，其中6名為早療服務個案。透過跨領域團隊合作，不僅提升偏鄉兒童的健康照護可近性，也促進家長對於兒童發展警覺性的提升，及早發現、及早介入。

自2022年起，台東縣政府已將早療社區療育據點服務正式納入社會安全網，於縱谷線、南迴線、海岸線及離島地區全面設點，提供更便利且具彈性的資源串連與在地支持。縣府表示，未來將持續拓展服務觸角，針對偏鄉與弱勢家庭提供精準化支持，打造孩童友善的成長環境。

如家長對兒童發展或福利服務有相關需求，歡迎洽詢台東縣政府社會處兒少及婦女福利科（089-345106），或台灣兒童發展早期療育協會（089-333905）。